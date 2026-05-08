Fue campeón de la Champions y anuncia sorpresivamente su retiro a los 30 años

En la actualidad, la mayoría de los futbolistas buscan prolongar su carrera el mayor tiempo posible, por lo que es regular encontrar a jugadores que a sus 30 años están pasando por su mejor momento dentro de las canchas. Por ese motivo, cuando alguien anuncia su retiro antes de los treinta, muchos se preguntan por los motivos que los llevaron a tomar esa decisión.

Este es el caso de Niklas Süle, uno de los mejores jugadores alemanes de los últimos años, quien juega como defensa en el Borussia Dortmund, pero que ha sorprendido a los aficionados al informar que va a retirarse del futbol profesional.

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Niklas Süle anuncia su retiro antes de los 30 años

Hace unas semanas, tuvo una molestia durante un partido con su equipo, por lo que fue al médico, pensando que tenía una fuerte lesión en la rodilla. En ese momento, aseguró que no sentía resistencia, por lo que después rompió en llanto por varios minutos.

Para su buena fortuna, no tenía una lesión de gravedad, pero por su cabeza pasaban muchas cosas, por lo que tomó la fuerte decisión de poner fin a su carrera profesional.

Cuando al día siguiente me hicieron una resonancia y recibí la buena noticia, tuve claro al mil por mil que se había acabado. Quiero anunciar que pondré fin a mi carrera este verano. Estoy muy, muy seguro de mi decisión

¿Qué ganó Niklas Süle a lo largo de su carrera?

Durante su carrera estuvo cuatro temporadas en el Bayern Múnich, luego vistió los colores del Borussia Dortmund, dos de los equipos más grandes de Alemania. Dentro de su palmarés, se encuentran: Cinco Bundesligas, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, dos DFB-Pokal y cuatro Supercopas Alemanas.

