ÚLTIMA HORA: Los 2 equipos de Europa que quieren fichar a Brian Gutiérrez de Chivas

Brian Gutiérrez vive un año de ensueño, pues fue a principios cuando Chivas se interesó en él y lo fichó de cara a este torneo. Pero uno de sus momentos más altos fue su primera convocatoria con la Selección Mexicana, donde le llenó el ojo a Javier Aguirre, a tal grado que lo considera para llevarlo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora, 2 equipos de Europa le siguen los pasos.

Gutiérrez será seguido muy de cerca por 2 clubes del viejo continente en el mundial, pues así lo dio a conocer el periodista Pepe del Bosque. Los clubes que están interesados en el mediocampista son el Copenhague de Dinamarca y uno de media tabla para debajo de la Bundesliga, donde juega Ricardo Schelble, la nueva joya mexicana.

El seleccionado mexicano es seguido por 2 clubes: Uno de Dinamarca y el otro de Alemania.|@briangutierrez_11

Cabe destacar que ambos equipos todavía no entablan comunicación con el jugador de 22 años ni con Chivas para saber su situación contractual. No obstante, siguen su carrera muy de cerca y la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser una gran vitrina para él, sobre todo si Aguirre lo considera y le da minutos en los partidos.

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Los números de Brian Gutiérrez con Chivas

Brian llegó a Chivas para este Clausura 2026, luego de formarse en la MLS y debutar con el Chicago Fire. Pese a que no es titular indiscutible en el cuadro de Gabriel Milito, el mediocampista disputó las 17 jornadas del torneo, en las que marcó en 2 ocasiones y dio 1 asistencia, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

En su primer torneo, Gutiérrez ha sido la gran revelación, ya que por primera vez fue convocado a la Selección Nacional, con la que debutó a finales de enero y desde entonces suma 1 gol en 5 partidos disputados, 4 de ellos como titular.

Gutiérrez forma parte de los 12 jugadores de la Liga BBVA MX que están contemplados para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que no podrá disputar la Liguilla con Chivas y deberá concentrarse con la Selección Mexicana el 6 de mayo.