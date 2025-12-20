Los campeones del Toluca que sueñan con el Mundial 2026 y podrían estar en la convocatoria

Toluca volvió a hacer historia este domingo al proclamarse bicampeón del futbol mexicano tras conquistar el torneo Apertura 2025, luego de imponerse a Tigres en una dramática definición por penales. El equipo dirigido por Antonio Mohamed ratificó su dominio en la Liga BBVA MX y se consolidó como la referencia del futbol nacional en la antesala de la Copa del Mundo de 2026.

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y con México como uno de los países anfitriones, el gran nivel mostrado por los Diablos Rojos no pasó desapercibido. Varios de sus futbolistas, tanto mexicanos como extranjeros, aparecen como serios candidatos a integrar la selección nacionale que buscará protagonismo en la máxima cita del futbol internacional.

Los jugadores mexicanos del Toluca que apuntan al Mundial 2026

Entre los nombres que más fuerza toman está el de Jesús Gallardo, uno de los futbolistas más confiables del proceso de Selección Mexicana. El lateral disputó 14 partidos en la fase regular (13 como titular), marcó 4 goles y fue clave en la Liguilla, donde no se perdió ningún encuentro y mostró carácter en la tanda de penales de la final.

Otro caso destacado es el de Marcel Ruiz Suarez, considerado uno de los mediocampistas jóvenes con mayor proyección del país. Habitual en las convocatorias de Javier Aguirre, el volante fue titular indiscutido durante toda la Liguilla y sumó 15 partidos en la temporada regular, con 2 goles y un rendimiento constante que lo coloca como una pieza a seguir rumbo a 2026.

A ellos se suma Alexis Vega, capitán y figura del equipo, autor del penal decisivo del título y uno de los futbolistas mexicanos con mayor experiencia internacional, quien parece tener su lugar prácticamente asegurado en la lista mundialista. Cabe recordar que, para el Clausura 2026, la Liguilla se disputará sin seleccionados nacionales, lo que representará bajas sensibles para el club.

Los extranjeros del Toluca que también podrían ir a la Copa del Mundo

Toluca no solo aportaría talento nacional a la Selección Mexicana. Entre los extranjeros, el defensor uruguayo Federico Pereira se perfila como un candidato sólido para integrar la nómina de Uruguay. El central jugó 16 partidos en la fase regular (15 como titular), anotó 1 gol y mantuvo un alto nivel durante toda la Liguilla, lo que podría ponerlo en el radar de Marcelo Bielsa.

Por su parte, Paulinho, tricampeón de goleo del futbol mexicano, dejó en claro su ambición de llegar al Mundial 2026 con Portugal. El delantero anotó 12 goles en el torneo regular y 3 más en la Liguilla (incluido 1 en la final ante Tigres), consolidándose como una de las grandes figuras del campeonato. Con estos nombres, Toluca no solo celebra un bicampeonato histórico, sino que también se posiciona como una cantera clave de talento rumbo al Mundial 2026.