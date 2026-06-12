Canadá vs Bosnia y Herzegovina: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 12 de junio, partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; marcador online en directo por Azteca

Canadá está lista para hacer historia al disputar su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, en territorio propio. Este viernes 12 de junio, el Estadio de Toronto será el epicentro del Grupo B cuando el conjunto norteamericano reciba a la Selección de Bosnia y Herzegovina.

El cuadro de la Hoja de Maple buscará romper una racha adversa que los ha perseguido por décadas, conseguir su primera victoria y sus primeros puntos en la historia de los Mundiales, tras irse en blanco tanto en las ediciones de 1986 como de 2022.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina regresa a la justa mundialista, por primera vez desde Brasil 2014 con la etiqueta de "matagigantes", luego de haber eliminado sorpresivamente a Italia en las eliminatorias europeas para esta justa mundialista.

Alineaciones Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Canadá: 1. Crépea, 22. Laryea, 13. Cornelius, 4. De Fougerolles, 2. Johnston, 7. Eustaquio, 8.Koné, 11. Millar, 17.Buchanan, 10. J. David y 12. Olvwasey

Bosnia y Herzegovina: 1. Vasilj, 4. Muharemović, 5. Kolašinac, 6. Tahirović, 7. Dedić, 10. Demirović, 13. Bašić, 15. Memić, 18. Katić, 20 Bajraktarević y 25. Lukić.

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Pronóstico Canadá vs Bosnia y Herzegovina

De acuerdo con un modelo de IA especializado en estadísticas deportivas, arroja un resultado sorpresivo. Con la espectattaiva que el resultado del partido será muy rocoso, el favorito para llevar el resultado, son los locales y coanfitriónes, Canadá, con un resultado a favor de 2-1.

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