CONFIRMADO El mexicano César Arturo Ramos ya tiene partido designado en el Mundial 2026™

La FIFA ha confirmado las designación arbitral del silbante sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos para la actividad de la Fase de Grupos de la Copa Mundial 2026™, quien será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda este lunes 15 de junio en el Estadio Los Ángeles.

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Ramos Palazuelos saltará a la cancha californiana, acompañado de los mexicanos Alberto Morín (Asistente 1) y Marco Bisguerra (Asistente 2) con la misión de llevar a buen puerto un duelo que promete máxima intensidad física y de estilos contrastantes. Esta designación reafirma la enorme confianza que la Comisión de Árbitros de la FIFA deposita en el colegiado mexicano, considerado uno de los más experimentados y consistentes del continente americano.

¿Cuántos partidos de Copa Mundial de la FIFA™ ha pitado César Ramos?

La elección de César Ramos para este compromiso no es ninguna casualidad; el árbitro de 42 años cuenta con una de las hojas de vida más respetables del balompié internacional, acumulando una notable trayectoria en las últimas dos ediciones de la justa máxima:

Rusia 2018: Hizo su debut en copas del mundo dirigiendo tres encuentros cruciales: el Brasil vs. Suiza (1-1), el triunfo de Colombia ante Polonia (3-0) y el electrizante duelo de octavos de final donde Uruguay eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1).

Hizo su debut en copas del mundo dirigiendo tres encuentros cruciales: el Brasil vs. Suiza (1-1), el triunfo de Colombia ante Polonia (3-0) y el electrizante duelo de octavos de final donde Uruguay eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1). Qatar 2022: Consolidó su estatus de élite al pitar cuatro compromisos de alto calibre: el empate entre Dinamarca y Túnez (0-0), la sorpresiva victoria de Marruecos sobre Bélgica (2-0), la goleada de Portugal ante Suiza en octavos (6-1) y la histórica semifinal donde Francia derrotó a Marruecos (2-0).

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Un nuevo capítulo de César Ramos en Los Ángeles

Con siete partidos mundialistas en su historial previo, César Ramos sumará su octavo juego en este certamen de 2026, acercándose a las marcas de los legendarios silbantes mexicanos Arturo Brizio y Benito Archundia. El Estadio Los Ángeles, que se espera una gran entrada, será el escenario perfecto para que el silbante azteca tenga una muy buena actuación.

