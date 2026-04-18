Canelo Álvarez y los 3 boxeadores de talla mundial que tienen un título universitario

En días anteriores les hablamos sobre el hecho de que Saúl, el Canelo Álvarez, reactivó sus estudios universitarios mientras se recupera de la operación que vivió hace unas semanas. Ante ello, vale conocer a otros boxeadores de élite que también cuentan con un título de esta envergadura.

Saúl Álvarez entrevista al boxeador Canelo | Box Azteca

Fue a través de redes sociales que se supo que el Canelo Álvarez se había inscrito en la Universidad de San Diego California para terminar sus estudios universitarios, esto luego de que su carrera como boxeador profesional comenzara a muy temprana edad, lo cual le impidió terminar una carrera.

¿Qué otros boxeadores, como el Canelo Álvarez, tienen títulos universitarios?

Marco Antonio Barrera: Este boxeador mexicano demostró que el estudio no está peleado con el deporte, por lo que además de ser uno de los pugilistas más importantes del país, tuvo la oportunidad de terminar una carrera como abogado, según datos de El Heraldo Deportes.

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Juan Manuel Márquez : Así como ocurre con el Canelo Álvarez, Juan Manuel también destacó fuera del ring luego de contar con una licenciatura en Contaduría Pública. De hecho, antes de dedicarse al boxeo tuvo la oportunidad de enfocarse de lleno en esta carrera.

: Así como ocurre con el también destacó fuera del ring luego de contar con una licenciatura en De hecho, antes de dedicarse al boxeo tuvo la oportunidad de enfocarse de lleno en esta carrera. Mariana Juárez: La Barbi, una de las pugilistas más populares del país, logró hace algunos años (2022) graduarse como licenciada en Administración de Empresas, lo cual demuestra el impacto que podría tener una vez confirmada su salida del profesionalismo deportivo.

¿Ocurre lo mismo con Manny Pacquiao?

La respuesta es sí. El boxeador filipino es uno de los que ostentan un título universitario cuando, por el año 2019, se graduó como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Públicas, mismo que lo ayudó a tener una corta, pero importante etapa como político en su país. De hecho, el filipino estuvo cerca de ser presidente, un cargo que finalmente no logró.