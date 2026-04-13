Checo Pérez vs Fernando Alonso; ¿quién de los dos será el primero en sumar puntos en la F1 2026?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha traído consigo una serie de cambios en el reglamento impuestos por la FIA que, de cierta forma, han afectado a muchos pilotos. Dos de ellos son Checo Pérez y Fernando Alonso, los cuales no han podido sumar puntos en este inicio de campaña.

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El mexicano, quien corre para Cadillac, ha tenido la oportunidad de terminar todas sus carreras aunque en los últimos minutos. Del otro lado de la moneda está el español, quien ha sido uno de los peores pilotos de las primeras tres carreras de la Fórmula 1 junto a Aston Martin.

¿Por qué Checo Pérez podría sumar puntos antes que Fernando Alonso?

Se espera que tanto Cadillac como Aston Martin hagan algunos cambios en sus respectivos monoplazas rumbo al Gran Premio de Miami, mismo que se llevará a cabo el domingo 3 de mayo y que se realizará tras más de un mes de parón obligatorio dentro de la Fórmula 1.

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Bajo este contexto, todo haría indicar que Checo Pérez tiene más posibilidades de sumar sus primeros puntos en relación a Fernando Alonso por el hecho de haber terminado todas las carreras, hecho que el español no ha logrado hasta ahora debido a las complicaciones de su monoplaza.

Pérez, además, ha podido reducir el tiempo respecto a los primeros lugares y, finalmente, suele escalar posiciones en la clasificación como ocurrió en Japón. Ante ello, todo indica que si la lógica se mantiene será el mexicano quien consiga primeros sus primeros puntos para Cadillac.

Checo y Fernando, dos de los pilotos más veteranos de la Fórmula 1

El piloto de Aston Martin suma 44 años de edad, mientras que Checo Pérez recién cumplió 36 en enero de este año. Se trata, entonces, de dos de los pilotos más longevos de la temporada actual de la Fórmula 1 junto a otras leyendas como Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, por citar algunos ejemplos.