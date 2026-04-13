Estimaciones: Entradas para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 podrían valer casi 100,000 pesos

Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 podrían ser uno de los más vistos, espectaculares y divertidos de todos los tiempos; sin embargo, también están destinados a ser uno de los eventos deportivos más costosos y superlativos, en cuanto a dinero se refiere, en la historia.

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El hecho de realizarse en territorio norteamericano hace que el precio de las entradas para cualquier disciplina se dispare a niveles pocas veces vistos en el pasado. Ante tal situación, no está de más que conozcas el costo de los boletos para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

¿Cuánto costarán las entradas para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Debido al presupuesto destinado para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, el portal Los Ángeles Times establece una visualización de 2,500 millones de dólares procedentes de la venta de boletos, así como a los servicios de hospitalidad que se realicen a lo largo del evento.

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La fuente detalla que las entradas para la ceremonia de inauguración podrían tener un costo de 329 a 5,519 dólares por asiento. Ahora bien, algunas disciplinas, como los 100 metros lisos en atletismo, podrían sumar costos de 104 a 2,461 dólares, lo cual habla del impacto monetario que este evento tendrá.

Otro ejemplo es la natación, disciplina que podría tener un costo mayor de 1,860 dólares, una cantidad que aumenta considerablemente en torno a la cantidad de familiares que asistan contigo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, uno de los más caros en la historia de la industria deportiva.

¿Cuál es la comparación entre Los Ángeles 2028 y París 2024?

Los organizadores de Los Ángeles 2028 afirman que alrededor del 5 por ciento de las entradas serán superiores a los 1,000 dólares. Para poner un ejemplo de la magnitud de este precio está París 2024, evento en donde un deporte como la natación tiene un costo de entrada de 795 dólares; es decir, un cobro menor al que se visualiza en dos años.