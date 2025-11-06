Canelo Álvarez, Jaime Munguía y Marco Verde, celebran a Eddy Reynoso en su cumpleaños

El entrenador mexicano de boxeo, Eddy Reynoso celebra este jueves 6 de noviembre su cumpleaños 49, recibiendo muestras de aprecio, incluidas las de Saúl Canelo Álvarez, quien en conjunto con su preparador han llegado a la cima del deporte de los puños. La historia de Canelo no se puede contar sin la labor de Eddy Reynoso y su padre Don Chepo Reynoso.

Eddy Reynoso ha ido mucho más allá de dedicar su vida a entrenar peleadores, pues es el artífice de una promotora de boxeo que es Clase y Talento, además de una línea reconocida de artículos de boxeo que cada vez crece más en el mercado del deporte de los puños, bautizada como No Boxing No Life.

Desde hace varios años, Canelo Álvarez porta esa marca en sus guantes y peleador que llegan a su establo de entrenamientos, también han comenzado a usar esa marca que es líder.

Eddy en primera instancia fue el entrenador de Canelo, pero después se convirtió también en manager del peleador tapatío y sus habilidades y contactos en la industria lo han llevado a entrenar a Andy Ruiz, Ryan García, Oscar Valdez, Julio César Rey Martínez, Jaime Munguía , entre otras figuras, además de ser el manejador desde hace un año, de la trayectoria como profesional de Marco Verde.

Los reconocimientos que ha tenido Eddy Reynoso por su labor en el deporte

Eddy Reynoso, a lo largo de poco más de 20 años de carrera, ha forjado una trayectoria que le ha llevado a conseguir el reconocimiento de la Asociación de Escritores de Boxeo como el mejor entrenador en 2019, y un año antes el entrenador fue reconocido como el mejor en su área por el Consejo Mundial de Boxeo.

El máximo reconocimiento que puede recibir en México, lo ganó en 2023, siendo el Premio Nacional de Deportes en el departamente de mejor entrenador profesional, lo que lo tiene en un selecto grupo de personalidades en nuestro país.

Muchos otros reconocimientos también han llegado a sus manos, en reacción a su actividad deportiva. Por si fuera poco, Eddy Reynoso también trabaja en ayudar a la sociedad en temas de salud o carencias, y se recuerda que en la época de Covid 19, estuvo ayudando constantemente con donaciones.

Recibe Eddy Reynoso, múltiples felicitaciones por su cumpleaños

El entrenador Eddy Reynoso ha recibido felicitaciones por su cumpleaños, destacando la de Canelo Álvarez, junto a la de Jaime Munguía y Marco Verde. Pero muchas personalidad del deporte de los puños, peleadores, amigos, promotores y amigos, también se han volcado en las muestras de cariño.