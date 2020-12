Eddy Reynoso reveló cómo nació uno de sus proyectos más exitosos: No boxing, No life

El entrenador del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, Eddy Reynoso reveló cómo fue que nació ‘No Boxing No Life’, al abrir una sencilla cuenta de correo electrónico, pero que 20 años después es una marca sólida, mexicana y con repercusión internacional teniendo como máximo embajador al mismísimo “Canelo”.

Eddy Reynoso publicó en su cuenta oficial de Instagram, cómo fue que se le ocurrió el concepto, destacando que el progreso se debe al describirse, “como una persona inquieta en mi trabajo y nunca me ha gustado estancarme en ser el mismo siempre, yo soy de la idea que venir a este mundo e irse de él siendo el mismo, es como no haber nacido”.

Reveló Eddy, quien entrena a Saúl Álvarez desde sus inicios, cuando se presentó por primera vez en la Arena Chololo Larios, de Tonalá, Jalisco en el lejano 2005, que esa cuenta de correo que abrió, aún la tiene y que además la creó en un cyber café.















Este es el texto del posteo que compartió Eddy Reynoso

“Hace 20 ańos aproximadamente decidí abrir un correo electrónico bajo esta dirección noboxingnolife@hotmail.com el cual aún conservo ,siempre he sido una persona inquieta en mi trabajo y nunca me ha gustado estancarme en ser el mismo siempre ,yo soy de la idea que venir a este mundo e irse de él siendo el mismo es como no haber nacido,me siento muy orgulloso que después de 20 ańos lo que nació en un cyber café se ha convertido en una marca que poco a poco y con muchas ganas e ilusión estamos logrando catapultar.

Hay personas detrás de este proyecto muy valiosas que sin ellas no fuera posible todo esto y de quienes estoy muy agradecido, esta imagen es muy especial porque por primera vez @noboxing_no_life apareció como marca en una pelea de campeonato mundial nada mas y nada menos que en la meca del boxeo el Madison Square Garden, el padrino ya lo conocen @canelo !! El mejor boxeador del planeta 👉🏻#1 los sueños se cumplen solo es cuestión de actitud, integridad y muchos huevos para salir adelante de todo

Todo el recorrido de Saúl “Canelo” Álvarez con Eddy Reynoso

Eddy, junto a su padre el “Chepo” Reynoso comenzaron a entrenar a Saúl cuando era prácticamente un adolescente, hasta debutar en el terreno profesional el 28 de noviembre de 2005, cuando derrotó por nocaut a Pablo Alvarado.

Desde entonces han transcurrido 55 pleitos más, resultando un récord de 53 victorias, 1 derrota y un par de empates en sus presentaciones. Canelo presume además en su hoja de trabajo 36 nocauts.

Juntos, en el equipo Canelo Team, tienen un serio desafío el 19 de diciembre ante Callum Smith en San Antonio, Texas en pleito en la categoría de los super medianos.

Canelo logró tener este combate, luego de que Eddy, con su trabajo en la parte administrativa, logró sacar a Saúl del contrato con Golden Boy que lo tenía amarrado. Ahora el pugilista azteca que se ha medido ante los mejores peleadores en las divisiones de los welter, medianos, supermedianos y semicompletos, tendrá un cierre de año poderoso al medirse a un británico, que va con toda la decisión de salir con la mano en alto, y de eso es conciente el Canelo.

Saúl explicó en su anuncio sobre su nueva presentación, que Callum no es un rival, sencillo y reconoció que por eso está en los mejores rankeados de la división, sin embargo, el azteca tiene plena confianza en que su arduo trabajo en San Diego, aun sin tener una pelea con fecha, rinda frutos el 19 de diciembre en el Alamodome de San Antonio.