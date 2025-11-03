¿Canelo Álvarez se retirará del boxeo en 2026 tras derrota ante Crawford? Esto dijo

Saúl, el Canelo Álvarez , terminó el 2025 con una derrota ante Terence Crawford y con la obligación de regresar al quirófano para someterse a una cirugía. Estos dos puntos hicieron que, en su momento, sus principales fanáticos se preguntaran si el mexicano iba a poner fin a su carrera como profesional.

Muchos expertos en la materia colocan al Canelo Álvarez como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos gracias a lo que ha logrado en su etapa como profesional, misma en donde únicamente registra tres derrotas. Ante ello, ¿será que se acerca el fin de su carrera en el ring?

¿Canelo Álvarez se retirará del boxeo en 2026?

A pesar de tener 35 años de edad, el Canelo Álvarez aún ve lejano su retiro del boxeo profesional. Y es que, de acuerdo con declaraciones tomadas por El Heraldo Deportes, el mexicano aún cuenta con la motivación suficiente para seguir trascendiendo en la historia del boxeo nacional.

Cabe mencionar que, pese a haber caído en su último combate, el Canelo Álvarez presume haber contado con títulos mundiales en cuatro categorías distintas, lo cual habla de la evolución que ha tenido desde su debut a los 15 años a la actualidad; es decir, 20 años después.

Por ende, Saúl considera que aún tiene mucho que entregar en el ring de boxeo, por lo que el 2026 no será su año de despido tal y como se había rumorado en el pasado. Ante ello, se espera que en las próximas semanas se brinden más detalles respecto a su próximo rival.

¿Cuándo será la próxima pelea del Canelo Álvarez?

Cabe decir que hasta el momento no se tiene una fecha programada para el siguiente combate del nacido en Jalisco; sin embargo, y de acuerdo a cómo se ha manejado en los últimos años, lo más lógico sería pensar que el Canelo Álvarez volverá al ring durante mayo del siguiente año , con un rival aún por conocer.