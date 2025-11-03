Liguilla y Play In al momento del Apertura 2025 de la Liga MX

Con una jornada por disputarse, los seis boletos directos para la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX quedaron definidos, luego de la victoria de las Chivas por la mínima diferencia ante Pachuca y solo falta definir las posiciones en las que avanzaran.

Así está la Liguilla al momento

Cruz Azul, Toluca, América, Tigres, Rayados y Chivas son los seis equipos que aseguraron su lugar en la Liguilla del Apertura 2025; sin embargo, solo el Rebaño Sagrado tiene asegurado su lugar como sexto de la tabla general.

El resto de equipos podrían cambiar de posiciones en la Jornada 17, mientras que en los lugares de Play In también puede haber variaciones, pero por el momento están dentro Juárez, Pachuca, Tijuana y Pumas, aunque los Universitarios no tiene su lugar asegurado.

Calificados a la Liguilla:



Cruz Azul - 35 Toluca - 34 América - 34 Tigres - 33 Rayados - 31 Chivas - 26

En caso de que los equipos mantuvieran sus posiciones estaríamos disfrutando de los dos clásicos más importantes de la Liga BBVA MX en la instancia de Liguilla con el América enfrentando a Chivas y los Tigres midiéndose ante Rayados.

Seis equipos por un boleto en Play In

Los Pumas marchan actualmente en el lugar 18 de la tabla con el último boleto al Play In, pero una derrota ante Cruz Azul en la última jornada, combinado con una serie de resultados, podría excluirlos de la siguiente ronda.

Santos Laguna, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa buscarán arrebatarle a los Universitarios el boleto de Play In.

