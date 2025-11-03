WWE: Penta, ¿con un récord perdedor? Estas son las veces que ha perdido la lucha por el Título Intercontinental

El fin de semana pasado, en el evento conocido como Saturday Night’s Main Event de la WWE , Penta perdió nuevamente la oportunidad de consagrarse como Campeón Intercontinental de la empresa luego de caer en una batalla de tres ante Rusev y Dominik, quien a la postre se mantuvo con el título.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

A lo largo de este año, Penta ha tenido la oportunidad de disputar en varias ocasiones este campeonato de la WWE sin tener el éxito esperado. Ante este hecho, aquí conocerás cuántas veces ha estado muy cerca del Intercontinental Championship desde su llegada a la empresa.

¿Cuántas veces ha perdido Penta el Título Intercontinental de la WWE?

Desde su llegada a la WWE en enero del 2025, Penta, el Zero Miedo, ha tenido la oportunidad de enfrentar duelos por el Campeonato Intercontinental de la empresa en un total de cinco ocasiones. Estas veces se han dado no solo en mano a mano, sino frente a otros luchadores.

Posiblemente, la más recordada de estas sucedió en el Wrestlemania pasado, cuando Bron Breakker ostentaba el título. Al final, fue Dominik quien se quedó el campeonato, un luchador que, dicho sea de paso, también ostenta el Megacampeonato, el título más importante de la AAA.

Podría decirse, entonces, que Penta tiene un récord negativo cada que se enfrenta a sus rivales con un título de por medio. Por ende, se espera que su suerte cambie de cara al próximo año, mismo en donde el nacido en Ecatepec estará cumpliendo 41 años en febrero del 2026.

¿Penta y Rey Fénix finalmente se juntarán en 2026?

Ante la imposibilidad que Penta ha tenido de lograr el título de la zona midcard de la WWE, no se descarta que los dueños de la empresa finalmente junten a los Lucha Brothers para que busquen el título de parejas, ya sea en RAW o en Smackdown, considerando la espectacular dinámica que El Zero Miedo tiene con Rey Fénix.