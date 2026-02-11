Canterano del América RENACIÓ fuera de México y ahora AMENAZA a RAYADOS

En la Concacaf Champions Cup, las historias inesperadas suelen robarse los reflectores. Esta vez, el protagonista no viste de amarillo ni juega en la Liga MX. Es un canterano del América que encontró su lugar lejos de México y que hoy, desde Guatemala, podría firmar una de las sorpresas más grandes del torneo: eliminar a Rayados de Monterrey en el duelo de vuelta .

Se trata de un mediocampista formado en Coapa, campeón de Liga MX, que ahora defiende los colores del Xelajú y que llega con la ilusión intacta a un duelo que puede cambiar su historia. Tras el empate 1-1 en la ida en el Estadio Cementos Progreso , el conjunto guatemalteco viaja a Monterrey con la convicción de que la hazaña es posible.

¿Cómo un canterano del América terminó siendo figura en Xelajú de Guatemala?

Su historia no es la típica de promesa frustrada. Se integró a las fuerzas básicas del América siendo adolescente y logró debutar en Primera División bajo la dirección de Miguel Herrera. Incluso formó parte del plantel campeón que venció a Cruz Azul en una final inolvidable de Liga MX.

Sin embargo, la competencia interna y la falta de minutos lo llevaron a buscar nuevos horizontes. Tras un breve paso por Necaxa, decidió emigrar al futbol guatemalteco, donde encontró continuidad, confianza y protagonismo.

Primero brilló con Municipal, luego levantó un campeonato con Comunicaciones y, finalmente, recaló en Xelajú, donde se ha consolidado como pieza clave. Lejos de los reflectores de la Liga MX, el mediocampista redescubrió su mejor versión.

Concacaf Champions Cup: la oportunidad de oro ante Rayados de Monterrey

Ahora, el destino le pone enfrente a uno de los clubes más poderosos de México. Para Rayados, la serie parece un trámite obligado. Para Xelajú, es una vitrina continental. Y para el ex americanista, es una oportunidad de demostrar que su talento nunca desapareció, solo cambió de escenario.

Además, su vínculo con Guatemala no es casual. Gracias a la nacionalidad heredada por su familia, incluso ha representado a la selección nacional en torneos internacionales como la Copa Oro. Esa identidad dual le dio estabilidad y una nueva plataforma para crecer.

En Monterrey, el margen de error será mínimo. Un gol puede inclinar la balanza. Y si algo ha demostrado este canterano del América es que sabe jugar partidos de presión.

El futbol da revanchas. Y a veces, llegan cuando menos lo imaginas.