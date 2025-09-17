Fue canterano de Chivas y entrenado por Cristóbal Ortega, hoy cumple una condena de 13 años en prisión

En el marco de la victoria de Chivas sobre el América en el Clásico Nacional, un video en redes ha comenzado a llamar poderosamente la atención. Se trata de un supuesto canterano del Guadalajara, quien a través de sus complicadas decisiones hoy en día paga una condena en prisión.

La apuesta de Chivas por su cantera

Todo esto sucedió en el podcast Penitencia, mismo que es conducido por Saskia Niño de Rivera y que recientemente entrevistó a un sujeto que hoy en día paga una condena de 13 años en la cárcel, pero que, según sus palabras, en el pasado fue canterano de Chivas y dirigido por Cristóbal Ortega.

¿Quién es Pepe, supuesto canterano de Chivas que está en la cárcel?

Pepe fue entrevistado por Saskia, y dentro de la entrevista uno de los puntos que más llamó la atención fue el vínculo que este personaje tiene con el futbol mexicano, más precisamente con Chivas. Y es que, de acuerdo con su testimonio, este formó parte de las fuerzas básicas del club, al grado de ser entrenado por el propio Cristóbal Ortega.

Te puede interesar: ¿Cuánto vale la plantilla de México que irá al Mundial Sub-20?

Te puede interesar: ¿Cuántos partidos se ha perdido Henry Martín con América por sus lesiones?

Cabe mencionar que, al estar cumpliendo una pena en prisión, luce imposible saber si su historia cuenta con una dosis de veracidad. No obstante, según su testimonio, la disciplina fue fundamental para llegar a ser canterano de Chivas, por lo que le recomienda a los amantes del futbol seguir sus sueños sin que nada los limite.

¿En qué otros clubes estuvo además de Chivas?

Pepe relata que, además de Chivas, también tuvo la oportunidad de jugar en otras escuadras como Pachuca y La Piedad. No obstante, el punto de inflexión en su vida fue haber embarazado a su entonces mujer cuando ambos tenían 18 años, hecho que le hizo cambiar por completo su estabilidad.

En este punto, Pepe menciona que tuvo como entrenador a Cristóbal Ortega, personaje que lo llenó de sabiduría y que le dio grandes consejos en su etapa como futbolista. No obstante, una situación personal lo obligó a alejarse de futbol, misma que guardó relación con su hijo y la madre de este.

¿Por qué está en prisión el supuesto canterano de Chivas?

Una vez que dejó el futbol para siempre, Pepe tomó una serie de decisiones que lo hicieron caer tanto en las adicciones como en la delincuencia a través de robo de vehículos, asalto a pasajeros y camiones. Hoy en día cuenta con más de diez años en prisión, por lo que desconoce cuánto tiempo más estará privado de su libertad.