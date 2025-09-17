Mundial Sub-20 2025: México, obligado a superar la fase de grupos al ser uno de los planteles más CAROS

Todo está listo para disfrutar el Mundial Sub-20 , evento que comenzará en los próximos días y que tendrá la participación de la Selección de México, escuadra que está obligada a acceder a la siguiente ronda del torneo considerando que es una de las más valiosas en cuanto a plantillas se refiere.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

México llegará a este Mundial Sub-20 no solo con uno de los mejores mediocampos en la historia del combinado nacional con límite de edad, sino que también lo hará como una de las grandes favoritas, al menos, en cuanto al costo de cada uno de sus futbolistas se refiere.

¿Es México una de las selecciones más caras del Mundial Sub-20?

De acuerdo con información del sitio especializado Transfermarkt, la Selección de México llegará a este Mundial Sub-20 como la tercera más cara de todas las que disputarán dicho evento. Y es que, según la fuente, el combinado en turno tiene un valor que asciende a los 30.6 millones de euros.

Grupo sumamente complicado el que tendrá la Selección Mexicana 🇲🇽 U20 en el Mundial de Chile 🇨🇱:



Grupo C:



- México 🇲🇽

- Brasil 🇧🇷

- España 🇪🇸

- Marruecos 🇲🇦



El Tri irá con una de sus mejores generaciones pero estará en el grupo de la muerte.

De hecho, México forma parte de las tres selecciones más caras de esta Copa del Mundo, pues arriba del combinado azteca solamente hay dos más. La primera de ellas es la escuadra brasileña que supera los 86.5 millones de euros, mientras que en el segundo puesto se vislumbra España con un valor de 39.45 millones de euros.

México, ¿en el grupo de la muerte en este Mundial Sub-20?

Tristemente para la causa azteca, México tendrá que lidiar el grupo de la muerte de este Mundial Sub-20 al formar parte del sector C junto a Brasil, España y Marruecos, dos selecciones que la superan en cuanto a valor de plantilla y una más que se ha consagrado como una de las mejores del continente africano.

¿Cuándo y a qué hora jugará México la fase de grupos del Mundial Sub-20?

Brasil vs México | Domingo 28 de septiembre | 17:00 horas.

España vs México | Miércoles 1 de octubre | 14:00 horas.

México vs Marruecos | Sábado 4 de octubre | 14:00 horas.

Gilberto Mora.



¿Cuáles son los futbolistas a seguir en la Selección Mexicana?

Además de destacar a Gilberto Mora , quien también es seleccionado del combinado mayor, en este Tri luce interesante mencionar a Elías Montiel del Pachuca y a Obed Vargas del Seattle Sounders. De igual forma, en un escalón menor se puede hablar de Hugo Camberos y de Amaury Morales, quienes defienden las casacas de Chivas y Cruz Azul, respectivamente hablando.