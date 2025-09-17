¿Buscarán reemplazo? Estos son los partidos que Henry Martín se ha perdido con América por lesión

En los últimos días las Águilas del América confirmaron, a través de una publicación en sus redes sociales, que su centro delantero Henry Martín sufrió una nueva lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante un periodo considerable, hecho que se ha vuelto común a lo largo de este 2025.

Henry Martín ha tenido que batallar con múltiples lesiones que le han impedido ser un titular absoluto en el Club América desde el torneo pasado, motivo por el cual aquí conocerás la cantidad de partidos que el otrora seleccionado nacional mexicano se ha perdido a raíz de sus problemas físicos.

¿Cuántos partidos se ha perdido Henry Martín por lesión en 2025?

La primera lesión de Henry Martín se dio hace varios meses, para ser específicos el pasado 12 de marzo del 2025. Desde aquel momento, el conjunto azulcrema ha jugado un total de 2,460 minutos distribuidos en 27 encuentros oficiales, mismos en los cuales el delantero ha participado en 12 cotejos y 675 minutos.

𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/VKlAwcHVQa — Club América (@ClubAmerica) September 16, 2025

Tal situación indica que, desde la lesión que tuvo en marzo del 2025 a la fecha, Henry Martín se ha perdido alrededor de 15 encuentros y poco más de 1,780 minutos, lo cual habla del impacto negativo que sus problemas físicos han sido no solo en su persona, sino para el equipo al que defiende.

¿Qué lesión tuvo Henry Martín y cuándo volverá a las canchas?

Fue durante esta semana que el Club América confirmó que su delantero de 32 años de edad sufrió un esguince en la rodilla izquierda. Y si bien la institución capitalina no confirmó el tiempo de rehabilitación, se espera que Henry Martín vuelva al entrenamiento con sus compañeros en las próximas tres o cuatro semanas.

Cómo es la vida jajaja hace unas semanas nos burlabamos de Chivas y Chícharo con sus lesiones continuas y ahora, tenemos un caso similar o igual por así decirlo 😐 HENRY MARTÍN 🤧 pic.twitter.com/kHyJtFldvF — 𝘼𝙨𝙝𝙡𝙚𝙮 𝙎𝙖𝙚́𝙣𝙯 ⛧ 𝟏𝟗𝟏𝟔 ⛧ (@_OFI1916) September 16, 2025

¿Cuántos goles tiene Henry Martín con el América?

Desde su llegada al América en enero del 2018 proveniente de los Xolos de Tijuana, Henry Martín se ha convertido en un auténtico bálsamo para la delantera del club. Para muestra de ello están sus números, mismos que ascienden a 116 anotaciones y 56 pases a gol distribuidos en 306 duelos disputados.