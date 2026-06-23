El canterano ESTRELLA en Cruz Azul; la afición lo quiere y podría ser la sorpresa del club

La Máquina de Cruz Azul confirmó el regreso de cinco canteranos para el torneo Apertura 2026 luego de que finalizaran sus respectivas cesiones con distintas escuadras del país. Uno de ellos, Mauro Zaleta, está en la rampa de salida rumbo a los Rayos del Necaxa.

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Los cuatro restantes se mantienen a la espera de conocer qué será de ellos y si tendrán cabida en el primer equipo, si tendrán que regresar a la Sub-21 o, bien, si podrán sumar minutos en otras escuadras. Ante ello, el nombre de Javier Suárez ha comenzado a trascender en las redes sociales.

Javier Suárez, ¿el canterano que más ilusiona en Cruz Azul?

Con apenas 20 años de edad Javier Suárez, quien representa a la Selección de Venezuela, es el elemento que más ha destacado la afición de Cruz Azul, por lo que se espera que este pueda tener una oportunidad con el primer equipo de cara a la siguiente temporada en México.

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Javier Suárez se desempeña como lateral por derecha, puesto que no tiene un jugador fijo desde la salida de Jorge Sánchez y en el que, durante la temporada, Cruz Azul presentó a distintos jugadores como Jorge Rodarte, Omar Campos y Jeremy Márquez, quien es centrocampista natural.

Ante este hecho, Javier Suárez fue elegido por la afición de Cruz Azul en una encuesta realizada por el portal Vamos Azul, mismo en donde fue escogido como el candidato a quedarse en el club por encima de otros elementos como Louis Derbdez, Fernando Sámano y Kenneth González.

¿Cruz Azul buscará un refuerzo por la banda derecha?

A pesar de que la posibilidad de que Javier Juárez se mantenga en Cruz Azul es latente, la realidad es que el club está a la espera de traer un refuerzo por dicha banda derecha. Entre las posibilidades más elevadas destacan elementos como Julián Araujo y el regreso de Jorge Sánchez.