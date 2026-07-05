¡El Capi Pérez reporta desde el Estadio CDMX! Ambiente de locura para México vs Inglaterra
La fiesta mundialista ya se vive en el Estadio CDMX. El Capi Pérez se encuentra en el corazón de la acción para mostrar el color, la pasión y la euforia de la afición previo al esperado México vs Inglaterra.
¡El Mundial se vive al máximo! El Capi Pérez llegó al Estadio CDMX para reportar de primera mano el impresionante ambiente que rodea el duelo entre México e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026.