¿ROMANCE CONFIRMADO? Captan a Lamine Yamal y Nicki Nicole de paseo en Mónaco

Los rumores sobre una relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal han encendido las redes sociales y los titulares en España y Latinoamérica.

El pasado fin de semana, la intérprete de Una foto y el delantero blaugrana disfrutaron de un par de días en Mónaco, uno de los destinos más exclusivos de Europa, y a su regreso fueron vistos juntos en el aeropuerto privado de Barcelona.

Una escapada que alimenta las versiones

Las imágenes, tomadas el 18 de agosto, muestran a la cantante de 24 años junto al futbolista de 18 recién cumplidos.

Ambos viajaron en un avión privado que, de acuerdo con medios locales, fue alquilado por el propio Lamine tras concluir su entrenamiento con el Barça. La diferencia de edad, seis años, no parece ser un obstáculo para una relación que gana fuerza en cada aparición pública.

Su cercanía no es nueva. La pareja se conoció en la fiesta de cumpleaños del futbolista, celebrada el pasado 13 de julio, y desde entonces la artista rosarina ha pasado largas estancias en Barcelona.

Incluso, fue vista en las gradas del Estadio Johan Cruyff durante el Trofeo Joan Gamper, donde Yamal marcó un doblete en la victoria 5-0 sobre el Como 1907.

De Peso Pluma al ’10' del Barcelona

El nombre de Nicki Nicole ha estado constantemente ligado a figuras del espectáculo y el deporte. En sus inicios, se le relacionó con el trapero Khea y más tarde con Trueno, con quien terminó en 2023.

Sin embargo, su relación más mediática fue con el cantante mexicano Peso Pluma, con quien rompió a principios de 2024 tras un escándalo de infidelidad.

Hoy, la artista, reconocida como Latina Powerhouse 2024 en entretenimiento, parece haber encontrado afinidad en Lamine Yamal, considerado la gran joya del futbol español.

Lamine y Nicki Nicole en Mónaco rumbo a Barcelona tras unos días de vacaciones. pic.twitter.com/nMsijjuF2B — Javi Oliveira (@javioliveira) August 20, 2025

El joven delantero, portador del mítico dorsal ’10' culé, también ha sido vinculado anteriormente con modelos e influencers, aunque ninguna relación trascendió tanto como la que ahora lo une con la argentina.

Por ahora, ni Nicki ni Lamine Yamal han confirmado públicamente el romance, pero las imágenes de su escapada a Mónaco y la presencia constante de la cantante en los partidos del Barcelona son la evidencia que mantiene viva la versión de que entre ambos hay algo más que amistad.