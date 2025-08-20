Antonio “Turco” Mohamed dijo algo que sorprendió a todos los mexicanos y hubo hasta risas

Antonio “Turco” Mohamed habló en conferencia de prensa previo al partido que tendrán este miércoles 20 de agosto ante Orlando City, vital para Toluca si es que quiere avanzar a la Semifinal de la Leagues Cup 2025. El entrenador escarlata declaró que buscará el campeonato y ser el primer club mexicano en lograrlo, aunque esto sorprendió a todos, ya que Cruz Azul y León ya han ganado el torneo. Este será el partido que trasmitirá TV Azteca Deportes de la ronda de los Cuartos de Final .

“El plantel está comprometido en seguir cosechando títulos y aparte necesitamos posicionarnos internacionalmente y ser el primer equipo mexicano en ganar este torneo. Entonces, ahí tenemos otros objetivos que nos movilizan y me parece que son muy importantes”, mencionó el argentino, quien reveló la deuda que tiene pendiente con Pumas .

Toluca FC Antonio “Turco” Mohamed hizo declaraciones que sorprendió a todos acerca del campeonato de la Leagues Cup

La declaración de Mohamed sorprendió a todos los mexicanos, pues clubes de la Liga BBVA MX ya han ganado la Leagues Cup anteriormente, como lo fue Cruz Azul en la primera edición en 2019 y León, que es el último club del país azteca en lograr tal hito en 2021.

TE PUEDE INTERESAR:



Los objetivos de Antonio “Turco” Mohamed y Toluca a corto plazo

Antonio “Turco” Mohamed reveló que Toluca se propuso objetivos a corto plazo, de los cuales ya lograron uno: ganarle al América el Campeón de Campeones 2025. El entrenador detalló que en la lista está internacionalizar el equipo y para ello deben ganar la Leagues Cup.

“Este año tenemos este torneo [Leagues Cup] y la final con Galaxy [en octubre] y el año que viene la Concacaf Liga de Campeones. Así que le vamos a apuntar también a posicionarnos internacionalmente, creo que el club está haciendo ese esfuerzo y el plantel también quiere nuevos retos, así que estamos preparándonos para eso”, refirió el actual campeón de la Liga BBVA MX.

Esta es la fecha en la que Antonio “Turco” Mohamed y Toluca buscarán avanzar a la semifinal de la Leagues Cup 2025

Toluca y Antonio “Turco” Mohamed buscarán su pase a la semifinal de la Leagues Cup 2025 cuando enfrenten a Orlando City, partido que se disputará el miércoles 20 de agosto a las 7 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California.