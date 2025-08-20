Seattle Sounders vs Puebla: Horario y dónde ver en vivo el partido de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

Se enfrentan este miércoles, como parte de los Cuartos de Final de la Leagues Cup , el conjunto de Seattle Sounders ante Puebla, juego que podrás ver EN VIVO a través de Azteca Siete.

El Seattle es uno de los favoritos a llevarse el título de Leagues Cup por su antecedente en esta tercera edición, pero en la cancha serán 11 contra 11 y Puebla, con cambios recientes quieren darle la vuelta a la hoja y desafiar para ganar e ir a la antesala de la Final de Leagues Cup.

Lo que tienes que saber de Seattle Sounders vs Puebla

Partido: Seattle Sounders vs Puebla

Estadio: Lumen Field

Transmisión: Azteca Siete

Hora de transmisión: 8:50 PM

Así llega Seattle Sounders al partido de Cuartos de Final

El Seattle, se enfrenta en juego de Cuartos de Final ante Puebla, con la etiqueta de favorito y es que ganó todos sus juegos de fase de grupos, anotando 11 tantos y recibiendo solo dos.

En MLS es uno de los más competitivos y avanzar en esta instancia está en el presupuesto del Seattle, por lo que Danny Musovski y Pedro de la Vega deberán de darlo todo en el campo.

Así llega Puebla a los Cuartos de Final de Leagues Cup

Puebla avanzó con sus resultados y ahora instalado entre los ocho mejores deberá de darlo todo y aprovechar el juego como un impulso tras los malos resultados que dejó fuera al estratega Pablo Guede.

Para la Franja será un juego de estreno, pues van con el interino Martín Bravo al juego de Leagues Cup. Ganar sería una inyección de motivación.

Todos los juegos de los Cuartos de Final de Leagues Cup

Inter Miami CF vs. Tigres UANL



Hora: 18:00 horas (hora del centro de México)



Deportivo Toluca vs. Orlando City SC



Hora: 19:00 horas (hora del centro de México)

Seattle Sounders FC vs. Club Puebla



Hora: 21:00 horas (hora del centro de México)

Los Angeles Galaxy vs. Club de Fútbol Pachuca