¡De cárcel! Portero del Porto Diogo Costa, patea a compañero por la espalda

El arquero Diogo Costa tuvo un acción temeraria y que ha sido mal vista en el mundo del futbol, cuando golpeó por la espalda a su joven compañero de equipo Rodrigo Mora, quien instanes antes parecía estar diciéndole algo al guardameta.

En un reciente entrenamiento, se dio este acto que aunque pueda caer en el terreno de los juegos pesados dentro de un grupo, puede causar una lesión relevante al ser por la espalda.

De acuerdo al video que circula en redes sociales, se aprecia como Mora, portugués de solo 18 años de edad, le alega algo al líder y experimentado arquero del Porto Diogo Costa entre risas y al girarse y darle la espalda el portero toma camino hacia el, da un brinco y le propina la patada por la espalda que sacude al delantero juvenil.

Ciertamente no le imprimió fuerza a la patada o se dejó ir con todo el cuerpo, pero aún así la humanidad de Mora se vio impactada, y tras el contacto las risas no faltaron, pero algunas caras serias en el grupo parecían no estar tan contentas por los juegos bruscos.

Todo queda en un juego entre Diogo Costa y Mora

De momento el Porto no se ha pronunciado al respecto, pues el golpe se volvió viral este viernes 2 de enero y seguramente la directiva de los Dragonez Azulen han estado enterados, pero pareciera que todo quedará en una broma y si existe alguna decisión que tomar, será de manera interna sin dar aviso o un comunicado sobre lo sucedido