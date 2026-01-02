Benjamín Mora emprende aventura, para dirigir en el futbol de China

El entrenador mexicano Benjamín Mora, informó en redes sociales que tiene nuevo trabajo muy lejos de la Liga MX, siendo firmado OFICIALMENTE por el Wuhan Three Town del balompié de China, tomando un reto desafiante como en su momento lo hizo en Malasia en donde inclusive logró ser campeón.

Benjamín Mora, quien recientemente trabajó con Gallos Blancos del Querétaro y no siguió para el torneo Clausura 2026 del futbol mexicano, emprende este nuevo viaje a 13 mil 425 kilómetros de México.

El mensaje de Benjamín Mora sobre su contratación en el futbol de China

Mora, de 46 años de edad sacó un mensaje en sus redes sociales para informar sobre este nuevo rol como entrenador en China que comenzará a la brevedad.

"Agradecido con Wuhan Three Towns por la confianza y la oportunidad. Llego con respeto, compromiso, y ambición", dijo Mora y agregó una frase: “Lo que hacemos ahora resuena en la eternidad".

En China, el reto será mayúsculo, pues además del propio cambio cultural, de horario, alimentos y costumbres, el equipo de Wuhan está en el lugar 13 del torneo doméstico con 25 unidades y lejos del líder que es el Shanghái con 66 puntos.

Con 30 puntos, el Wuhan solo ha logrado sumar en seis partidos ganados y siete empates, en tanto que 17 derrotas marcan un paso muy irregular.

La trayectoria de Benjamín Mora como DT en el futbol profesional

Mora tiene una relativa corta experiencia, pero muy variada, tras haber trabajado entre 2011 y 201 con Tijuana y Chiapas.

En Malasia Bnejamín Mora estuvo del 2015 al 2022 , donde dirigió en el Johor Darul Takzim. Luego de esa aventura en la que fue campeón en Malasia, llegó en 2022 a México a entrenar al Atlas.

En el 2022 fue a la Liga de Canadá con el York United y el último año logró poner al Querétaro en Liga MX como un equipo competitivo.