El mensaje de Julián Araujo a la afición del Celtic: Voy a darles todo lo que pueda y haré lo que sea por el equipo

El lateral mexicano Julián Araujo, en el marco de su presentación como refuerzo del Celtic, ofreció una conferencia de prensa en donde destacó el interés que tuvo el equipo de Escocia, el antecedente que ya existía con este equipo, las posiciones que puede cubrir en el terreno de juego y envío un mensaje sobre el esfuerzo que tendrá por ayudar a su nuevo conjunto.

Julián Araujo recalcó que en primera instancia fue su agente quien le hizo saber de un interés del Celtic y de ahí comenzó a gestarse la transferencia, lo que sin duda lo emocionó al recordar la tradición e historia del Celtic, entendiendo que llegaba a un buen equipo, serio y con grandes jugadores.

Subrayó que a su nuevo estratega, Wilfried Nancy lo conoce de la MLS cuando lo enfrentó al jugar el Galaxy ante el Columbus Crew, reconociendo su estilo de trabajo y manejo frontal, revelando también que en el marco de su llegada al Celtic hablaron por teléfono e intercambiaron argumentos, explicando que tras ello se le podría ver por la lateral o como central por derecha.

Explicó, en un mensaje que llegó a la afición, que está listo para jugar el sábado antes el Rangers y no dudó en decir que hará todo para ayudar y aportar al equipo para conseguir los puntos y objetivos.

Sobre el acercamiento del Celtic: "Sí, obviamente mi agente me llamó y me dijo que el Celtic estaba interesado. Me puse muy emocionado. Obviamente es un club histórico, un club donde viene mucho éxito. Estoy emocionado de ser parte de ello, emocionado de estar aquí, de ayudar al equipo y, con suerte, traer un poco de alegría a los fans. Simplemente emocionado de trabajar"

"Él estuvo involucrado (entrenador Nancy). Tuve una conversación con él antes de venir. Obviamente quería saber dónde jugaría, qué estilo... pero sí, he jugado contra él en la MLS. Ha tenido equipos que siempre tienen mentalidad de ataque, un equipo que corre, un equipo que es difícil de romper. Así que le tengo mucha confianza. Sé que él confía en mí, sé que conoce mi estilo de juego, así que estaba emocionado de trabajar con él"

Sobre la posición en la que jugará: "Sí, obviamente he jugado ambos antes con la selección nacional y en Las Palmas. Pero sí, dependiendo del juego y cómo vea él el partido, estoy disponible para jugar de carrilero o en la línea de tres"

Julián Araujo sobre debutar el sábado: "Sí, obviamente sé de qué se trata este partido. Estando aquí, estoy emocionado de ser parte de este juego. No solo de este, sino del resto de la segunda mitad de la temporada. Sé que mañana será un gran partido, pero tenemos que mantenernos humildes, los pies en la tierra y saber lo que tenemos que hacer. Repasamos lo que necesitábamos hacer hoy, así que creo que mañana es solo implementarlo, tener confianza, salir y jugar"

"No, estoy listo si el "gaffer" (entrenador) me necesita"

Sobre un acercamiento en el pasado con Celtic: "Sí, creo que cuando estaba en la MLS tuve la oportunidad de venir al Celtic hace unos dos o tres años. No estoy seguro de quién era el entrenador, pero surgió. Fue más un interés que llegó a mi agente y esas cosas"

"Simplemente miré todas mis opciones y lo que era mejor para mí y mi carrera. Pensé que... la opción del Barcelona llegó al final. Como crecí en la Academia del Barça, mi meta siempre fue jugar para el Barcelona. Como niño, era uno de mis sueños y simplemente dije "hagámoslo".

El mensaje a los aficionados y equipo Celtic: "Voy a darles todo lo que pueda. Haré lo que sea. Si necesito... no sé, si me desplomo en el campo, me desplomo, pero les daré todo lo que necesite para estar al ritmo de mis compañeros".