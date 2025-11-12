Revela Ancelotti las condiciones que debe cumplir Neymar para meterse al Mundial del 2026

El delantero brasileño Neymar, de 33 años de edad, es uno de los jugadores que el mundo del futbol espera que pueda estar en condiciones para ir al Mundial del 2026 que comienza en menos de ocho meses, y al respecto su actual entrenador en Brasil, Carlo Ancelotti expuso algunos comentarios y hasta condiciones que necesita para que pueda meterse a la lucha por ir.

Ney, uno de los jugadores más espectaculares de los 15 años y que ha venido a menos al ir al futbol árabe y brasileño, además de no entrar en la disciplina que el futbol exige, no tiene HOY un lugar para la Copa del Mundo, por el timonel Ancelotti tampoco le cierra las puertas.

@neymarjr Neymar vale actualmente 12 millones, pero en su prime rondó hasta los 180 millones de euros

Ancelotti, responde a las interrogantes sobre la inclusión de Neymar

"No, no hay problema. Es normal que la gente pregunte, porque Neymar es una leyenda del fútbol brasileño.

Todos queremos que él, Neymar recupere su mejor condición física. La Federación Brasileña de Fútbol (CBF), el entrenador, el cuerpo técnico de la selección, los jugadores esperan que Neymar pueda volver a su mejor nivel

Lo cierto es que el fútbol de hoy exige muchas cosas. No solo talento, sino también condición física, intensidad... ojalá Neymar esté a su mejor nivel".

Así, las condiciones que Ancelotti le pone a Neymar son:

-Intensidad: Ney deberá de trabajar al límite, ser dedicado y en la cancha ser también intenso

-Condición física: Este tema es muy importante, pues Ney se ha descuidado por momentos y aunque en su cuenta de Instagram parece mantener un buen peso, la realidad es que una Copa del Mundo, exige a los jugadores en su mejor versión. Ancelotti no cuestiona su talento, pero sí esos dos puntos, la condición física y la intensidad.