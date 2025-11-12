Jugador evita robo en su casa, defendiéndose con un cuchillo de cocina

Raheem Sterling, jugador del Chelsea y quien ha sido parte de los clubes de mayor categoría en la Premier League, sufrió de un intento de asalto el sábado pasado en su lujosa casa mientras él y su familia estaban presentes, lo que orilló al futbolista quien no contaba con otros dispositivos de seguridad, a armarse de valor y también con un cuchillo.

Reportes en Inglaterra apuntan que por la tarde del sábado y cuando Raheem Sterling se disponía a ver el partido de Chelsea vs Wolves, se percató que intrusos buscaban entrar a su casa, por lo que agarró un cuchillo de su hogar para buscar encarar a los asaltantes, y es que además de cuidad su propiedad, buscó cuidad la integridad de su familia, que la componen su esposa y cinco hijos (3 niños y 2 niñas).

No hubo nada qué lamentar y los asaltantes se fueron por su propio pie al ver que estaban en casa, pero Raheem Sterling estuvo decidido a tener una batalla armado con los amantes de lo ajejo, que además no es la primera vez que lo acechan.

Representante de Raheem Sterling, notifica del caso de robo

Al ser noticia internacional, el representante de Raheem Sterling salió a dar una versión oficial y acotó que en efecto, hubo un intento de robo, pero omitieron el uso de un cuchillo.

"Podemos confirmar que Raheem Sterling fue víctima de una invasión a su propiedad este fin de semana. También podemos confirmar que tanto él como sus hijos estaban presentes en su casa mientras ocurría.

"Aunque se trate de la mayor violación de su privacidad y seguridad, estamos agradecidos de poder confirmar que él y sus seres queridos están a salvo. Pedimos que se respete la privacidad de Raheem y sus afectos en este momento difícil".

El día que Raheem Sterling fue asaltado

Esta no es la primera ocasión que Raheem Sterling sufre un asalto, pues en 2022 en el marco del Mundial, en su hogar de las Islas Británicas, el jugador fue robado y le quitaron joyas y artículos con valor que llegaron a contabilizarse en 300 mil euros.