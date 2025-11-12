México y Argentina se enfrentan en el Mundial Sub-17 y la IA revela el candidato para avanzar

Tal y como ocurrió en el Mundial 2022 y en el Sub-20 de este mismo año, México y Argentina volverán a verse las caras en la competición de selecciones más importante, pero ahora en la categoría Sub-17 y por los dieciseisavos de final. En la previa de este enfrentamiento clave, la inteligencia artificial vaticinó quién pasará a la siguiente instancia.

Argentina completó una fase de grupos arrasadora: ganó sus tres partidos, convirtió 11 goles y recibió solamente dos. De esta forma, avanzó cómodamente a los 16avos. México, en cambio, sufrió mucho más. Si bien venció a Costa de Marfil, las derrotas con Suiza y Corea le costaron caro, al punto de que pasó con lo justo como la última mejor tercera .

En su análisis, ChatGPT fue contundente: "Basándome en el historial general, el nivel mostrado en la fase de grupos por ambas selecciones y la diferencia de motivación entre ellas, mi predicción es que la Argentina Sub-17 será la que avance a la siguiente ronda". De esta forma, la Selección Nacional se quedaría fuera muy pronto de la competencia.

Instagram FIFA / @fifaworldcup

Al pedirle que arriesgue un resultado hipotético, la IA fue un poco más allá y se la jugó por un 2-0 a favor de la Albiceleste. Además, señaló que es muy posible que los jugadores "aprovecharán los errores defensivos de México" para sentenciar la eliminatoria y clasificar a octavos de final.

México sueña en grande en el Mundial Sub-17

Pese a no convencer en la fase de grupos, México mantiene la fe intacta en la previa del enfrentamiento con Argentina. Más allá de los resultados negativos en la fase de grupos, Carlos Cariño, DT del seleccionado tricolor, se mostró confiado tras la derrota con Suiza y remarcó en rueda de prensa que "lo importante será la parte mental".

En su web oficial, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el partido entre la Selección Nacional y la Albiceleste se llevará a cabo el viernes 14 a las 8:45 A.M. (tiempo del centro de México) en la cancha 2 del Complejo Aspire Zone. ¿Habrá sorpresa o avanzará el favorito?