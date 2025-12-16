La portería tiene nuevos reyes en los Premios The Best 2025

Antes que se lleve la gala de los The Best FIFA Football Awards 2025, celebrada en Doha, Qatar, ya ha dejado dos nombres grabados en la historia del futbol: Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton, quienes fueron reconocidos como los mejores porteros del año en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Donnarumma, consagración el mejor portero

Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

El guardameta italiano, de 26 años, recibió por primera vez el galardón de The Best al Guardameta de la FIFA, tras una temporada inolvidable con el Paris Saint-Germain. Su actuación más destacada llegó el 31 de mayo, cuando mantuvo su portería en cero durante la final de la UEFA Champions League, en la que el PSG goleó 5-0 al Inter.

Además, Donnarumma fue pieza clave en la conquista de la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones, sumando un póker de títulos en el futbol francés. También formó parte del equipo que alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes FIFA 2025.

Su rendimiento lo llevó a superar a guardametas como Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny. Ahora, ya como jugador del Manchester City, Donnarumma inicia una nueva etapa en la Premier League con el prestigio de ser considerado el mejor portero del mundo.

Hannah Hampton, la reina bajo los tres palos

Hannah Hampton is crowned #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

En la rama femenina, el reconocimiento fue para Hannah Hampton, quien a sus 25 años se convirtió en la segunda inglesa en ganar el premio, siguiendo los pasos de Mary Earps. Nacida en Birmingham y criada en Castellón, Hampton vivió un año de ensueño tanto con la selección inglesa como con el Chelsea.

Durante la Eurocopa 2025, fue decisiva al detener dos penaltis en la tanda contra Suecia en cuartos de final y repetir la hazaña en la final frente a España, donde Inglaterra se coronó campeona. Su desempeño le valió ser nombrada Portera del Torneo.

Con el Chelsea, Hampton fue fundamental en la consecución del triplete nacional. En la votación superó a rivales de gran nivel como Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Christiane Endler, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.

