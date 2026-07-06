Carlo Ancelotti REVELÓ si se queda o no con la Selección de Brasil tras la eliminación del Mundial 2026

Carlo Ancelotti vivió su primer gran fracaso como seleccionador de Brasil y lo hizo en el escenario más grande del mundo; una Copa Mundial de la FIFA. El pentacampeón del mundo cayó ante Noruega 1-2 en loc octavos de final y una nueva estrella en el escudo de Brasil tendrá que esperar.

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A pesar de las miles de críticas que está recibiendo de aficionados brasileños, Ancelotti fue tajante y reiteró que no saldrá del cuadro brasileño, al menos por cuenta propia: “Debemos seguir trabajando y mejorando, y encontrar nuevas ideas. Creo que esta derrota no es el fin, sino el comienzo de un nuevo ciclo”., declaró el estratega italiano.

Por otro lado, reveló el tema del penal y la no ejecución de Vini Jr: ''Hicimos algunas estadísticas y el mejor fue Raphinha. De los jugadores disponibles, el mejor fue Neymar, luego Igor Thiago, luego Bruno Guimarães, luego Martinelli. Elegimos a Bruno porque pensamos que era el mejor en el campo.”, destacó el multicampeón con el Real Madrid.

Noruega espera al rival de la serie entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Inglaterra, partido de octavos de final que podrás sintonizar EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes este domingo 6 de julio a las 7:00 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Octavos de final del Mundial 2026 al momento

Sábado 4 de julio de 2026

Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston

Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio de 2026

Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

México vs Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México

Lunes 6 de julio de 2026

Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington

Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio de 2026