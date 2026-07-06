Carlo Ancelotti REVELÓ si se queda o no con la Selección de Brasil tras la eliminación del Mundial 2026
El estratega italiano no pudo llevar a los cuartos de final al cuadro sudamericano, sin embargo, declaró que esta eliminación es el inicio de un nuevo ciclo.
Carlo Ancelotti vivió su primer gran fracaso como seleccionador de Brasil y lo hizo en el escenario más grande del mundo; una Copa Mundial de la FIFA. El pentacampeón del mundo cayó ante Noruega 1-2 en loc octavos de final y una nueva estrella en el escudo de Brasil tendrá que esperar.
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A pesar de las miles de críticas que está recibiendo de aficionados brasileños, Ancelotti fue tajante y reiteró que no saldrá del cuadro brasileño, al menos por cuenta propia: “Debemos seguir trabajando y mejorando, y encontrar nuevas ideas. Creo que esta derrota no es el fin, sino el comienzo de un nuevo ciclo”., declaró el estratega italiano.
Por otro lado, reveló el tema del penal y la no ejecución de Vini Jr: ''Hicimos algunas estadísticas y el mejor fue Raphinha. De los jugadores disponibles, el mejor fue Neymar, luego Igor Thiago, luego Bruno Guimarães, luego Martinelli. Elegimos a Bruno porque pensamos que era el mejor en el campo.”, destacó el multicampeón con el Real Madrid.
Noruega espera al rival de la serie entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Inglaterra, partido de octavos de final que podrás sintonizar EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes este domingo 6 de julio a las 7:00 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.
Octavos de final del Mundial 2026 al momento
Sábado 4 de julio de 2026
- Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston
- Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia
Domingo 5 de julio de 2026
- Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
- México vs Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México
Lunes 6 de julio de 2026
- Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington
- Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle
Martes 7 de julio de 2026
- Argentina vs Egipto — 10:00 (aprox.) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Suiza vs Colombia — 14:00 | BC Place, Vancouver