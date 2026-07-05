Alineación de México en el partido vs Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026

Llegó la hora, uno de los partidos más importantes en la historia de la Selección Mexicana está por ocurrir, México vs Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, puede marcar un antes y un después en el futbol mexicano, ya que de salir airoso, el equipo de Javier "Vasco" Aguirre, quien hoy manda una alineación de lujo a la cancha, habrá logrado una hazaña que quedará marcada por siempre en la mente de los aficionados Aztecas.

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Para el encuentro ante la Selección de Las Rosas, el entrenador mexicano ha decidido mandar al campo lo mejor que tiene y utilizará un once muy similar al del partido ante Ecuador, en donde le pasaron por encima a los sudamericanos.

En el campo veremos a los jugadores más sólidos del conjunto Azteca hasta el momento como Tala Rangel, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo que no han permitido ningún gol en contra, además en la media cancha estará Gil Mora, sensación mundial a sus 17 años y adelante a los efectivos y contundentes "Piojo" Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Alineación de México vs Inglaterra:

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo

Mediocampistas: Érik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez

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