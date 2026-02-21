¿Camino a récord histórico? Descubre el “irreal” registro en finales de Carlos Alcaraz

El número uno del mundo del ranking ATP y orgullo de Murcia, Carlos Alcaraz, sigue en una forma inmejorable en el tenis profesional a sus 22 años de edad. Viene de vencer a Andrey Rublev en la semifinal de Doha para instalarse en la final del torneo, además como claro favorito.

Su récord reciente en finales roza la perfección, con 12 triunfos en sus últimas 13 apariciones por un título, un nivel de regularidad del que hoy pocos -por no decir ninguno- pueden sostener semana tras semana.

Así ha recibido México a Carlos Alcaraz previo al Tennis Fest

Carlos Alcaraz vence a Rublev en Doha para llegar a otra final

La semifinal del ATP 500 de Doha ante Andrey Rublev dejó un marcador que parece uno que se resolvió fácilmente pero que realmente fue muy trabajado por Alcaraz. Ganó por 7-6(3) y 6-4. Fue un partido de mucha incomodidad para ambos, con inconvenientes al saque y con una paridad que terminó llevando el primer set a última instancia.

El murciano logró quebrar primero en el quinto juego del primer set, explotando un estilo de juego que suele aplicar efectivamente: atraer al contrario hacia la red para quitarle tiempo y romperle el ritmo de pegador desde el fondo.

Rublev, vigente campeón defensor, logró empatar 5-5 y estiró la definición hasta el tie-break luego de que el español no pudiera cerrar antes pese a tener una pelota para hacerlo con 6-5. En la muerte súbita, los errores del ruso y la sangre fría de Carlos Alcaraz inclinaron la balanza hacia su lado.

El segundo parcial pareció encaminarse rápido cuando “Carlitos” se escapó 3-0, pero el encuentro se emparejó nuevamente por la reacción de Rublev. Al final, el español se mantuvo firme, ajustó cuando tocaba y cerró el boleto a la final con ese 6-4.

Carlos Alcaraz como cómodo número uno del mundo

Carlos Alcaraz ha abierto una ventaja de 2.980 puntos sobre Jannik Sinner en el ranking, que podía ampliarse si gana el título en Doha. Ese colchón se ha debido a la preparación y evolución que ha denotado el joven tenista en los últimos meses.

El propio Carlos ha comentado que, viendo que la mayoría del circuito se juega en pista rápida, él y su equipo decidieron adaptarse y entrenar más en esas condiciones. Incluso, desde la temporada pasada descartaron la gira sudamericana de arcilla para mantenerse en cemento de enero a abril, antes de la gira europea de tierra.

Alcaraz ha mejorado su rendimiento en todas las superficies y ya presume de una racha de 29 victorias seguidas en pista dura al aire libre. Ahora tiene un nuevo reto al frente y es el de ganar la final de Doha ante Arthur Fils, donde es el favorito a quedarse con el trofeo.