¡HISTÓRICO! Alcaraz entra al Top 4 de puntos ATP y deja atrás a Murray

El ranking ATP no solo define quién es el número uno de la semana: también sirve como un termómetro de dominio. Hay puntos que se ganan por torneos, pero hay cifras que se construyen como una declaración de época, porque exigen consistencia total en Grand Slams, Masters 1000 y cierres de temporada.

Carlos Alcaraz ya es el cuarto en puntos acumulados del Ranking ATP en la historia

Carlos Alcaraz ya ocupa el cuarto lugar histórico en puntos acumulados del ranking ATP, al llegar a 13,650, cifra con la que superó a Andy Murray y su mejor registro de 12,685. En otras palabras, Alcaraz ya se coló en una lista de máximos que hasta hace poco parecía un museo exclusivo de la era Federer-Nadal-Djokovic.

El dato es llamativo por el contexto. La cifra no premia una sola racha; premia un periodo donde el jugador sostiene resultados grandes en el calendario completo y, además, mantiene un margen mínimo de tropiezos “caros” que suelen derrumbar puntos rápido. Por eso, cuando alguien se acerca a esos máximos históricos, la conversación cambia: ya no se habla solo de títulos, se habla de volumen de rendimiento.

El top histórico con más puntos en el ranking ATP

El Top 5 histórico queda así, con los mejores picos registrados en la era moderna de puntos:



Novak Djokovic — 16,950 Roger Federer — 15,903 Rafael Nadal — 15,390 Carlos Alcaraz — 13,650 Andy Murray — 12,685

Djokovic sigue como la referencia máxima, con el récord de 16,950, un número que durante años se sintió inalcanzable. Federer y Nadal completan el podio, y ahora Alcaraz aparece justo detrás, con una cifra que confirma el peso de su presente y lo mete en una conversación de historial, no de temporada.

Lo relevante para Alcaraz es el mensaje: con 13,650 puntos en su mejor registro, su nombre ya no solo figura entre los mejores del momento. Ya figura entre los mejores picos que el ranking ATP ha visto.

