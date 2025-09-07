¡Carlos Alcaraz se coronó en el US Open en dura final contra Jannik Sinner!

El tenis masculino tuvo un cierre de torneo espectacular con dos europeos batiéndose a duelo digno de película. Tal como se esperaba, ninguno dejó la derrota barata, pero al final uno de los favoritos de la afición se coronó en el US Open del 2025. Y sin más, he aquí la información de este enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

¿Cómo ganó Carlos Alcaraz el US Open?

El duelo fue duro tal como se previno desde las previas. El español tuvo que llegar a los cuatro sets para doblegar al italiano que se veía en un contexto más idóneo para imponerse. En un principio, la final se retrasó 45 minutos porque el presidente de los Estados Unidos se hizo presente y la seguridad fue extremadamente minuciosa.

Sin embargo, eso no impidió que Carlos Alcaraz se impusiera a través de la fiereza conocida, situación que le permitió llevarse el primer set con parciales de 2-6. Sin embargo, rara vez las cosas salen a la perfección y el italiano respondió con un 6-3. El tercer asalto llegó con un 1-6 para el español. Y el triunfo se concretó con un peleadísimo 4-6 para darle su segundo Abierto de los Estados Unidos, cuando en el 2022 precisamente se coronó por primera vez en suelo estadounidense.

¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Carlos Alcaraz?

El español de 22 años, tiene en su palmarés seis de los torneos más importantes del circuito del tenis a nivel mundial. En el 2022, ya se indicó que consiguió el primer US Open. En el 2023 llegó Wimbledon. Para su tercera gran corona se batió a Alexander Zverev en el Roland Garros del 2024. Su cuarta gran copa llegó con la repetición de Wimbledon. Y antes de este nuevo US Open, fue el Roland Garros del 2025… igualmente ante Jannik Sinner.

