Carlos Alcaraz se tatúa luego de ganar el Australian Open

El tenista español Carlos Alcaraz está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, tras lograr triunfar en el Australian Open, el joven cumplió su palabra y sorprendió a todos al tatuarse su victoria.

El joven que actualmente es el número uno del ranking de la ATP, ha presumido su nuevo tatuaje, el cual hace una total referencia a la tierra que le ha dado un nuevo título en su carrera.

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Este es el nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz

El español brilló de forma única en el Australian Open, pero para poder llevar siempre un recuerdo de su victoria en Melbourne, Carlos Alcaraz tomó la decisión de tatuarse un canguro, animal que es nativo de Australia.

El tatuaje se lo colocó en la parte baja de enfrente de su pierna izquierda, parte de su cuerpo que en la mayoría de los partidos queda bajo la ropa, por lo que su decisión fue completamente discreta.

El diseño fue hecho durante la visita de Carlos Alcaraz a California, donde se encuentra el amigo y tatuador del tenista Joaquín Ganga, el proceso del artista fue compartido en las redes sociales del tenista.

Estos son los tatuajes que tiene Carlos Alcaraz por sus victorias

No es la primera ocasión que Carlos Alcaraz, se hace un tatuaje para recordar los triunfos que ha logrado dentro del tenis, entre ellos se encuentran su primera victoria importante, la cual tuvo en el US Open, también cuenta con otros que hacen referencia a sus conquistas en Wimbledon y Roland Garros.

Todos estos tatuajes tienen un significado especial, pues tienen la fecha en que logró sus victorias y algo referente al lugar en donde logró consagrarse como el mejor tenista de dicha edición.

