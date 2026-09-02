ÚLTIMA HORA: El nuevo refuerzo del América procedente de LaLiga

Este martes 1 de septiembre del 2026, fuentes cercanas a Azteca Deportes confirmaron que Carlos Álvarez es nuevo refuerzo del América para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Se espera que el América pueda confirmar su llegada en las próximas horas.

¿Quién es Carlos Álvarez?

Carlos Álvarez es un futbolista español de 23 años de edad, que mide 1.68 metros, es mediocampista y jugaba en el Levante. Actualmente, de acuerdo a transfermarkt tiene un valor de 15 millones de euros por lo que el América habría pagado una fuerte cantidad por su llegada. Ahora es jugador del equipo de Coapa, llega con el objetivo de ser uno de los lideres en el mediocampo y en el ataque del club.

Su estilo de juego que destaca por su:

Recepción y conducción corta. Al ser tan chaparrito, tiene bajo centro de gravedad, agilidad y control de balón.

Sus pase: Calidad en pases filtrados, último pase y paredes.

Visión y pausa: Destaca por la lectura ofensiva y la calma en el último tercio.

Remate: Buena pegada de media distancia.

Además, cuenta con un regate corto, descaro y capacidad de generar magia en zonas interiores. Se espera que su nivel y su paso con el América pueda dar un rendimiento y cuentas similares a las que tuvo Álvaro Fidalgo.

Los números de Carlos Álvarez con el Levante

Carlos Álvarez llega al América luego de un paso llamativo en el Levante. Para muchos, uno de los mejores jugadores del club, con mayor desequilibrio con el balón y que su ritmo de juego marca la diferencia.

Registra un total de 105 partidos disputados con el Levante en los que logró marcar 14 goles y dar 14 asistencias en un total de 7,439 minutos en el terreno de juego.