Carlos Ballarta se convierte en “El Replacer” para Call of Duty: Black Ops 7

Ciudad de México, 27 de octubre de 2025. — Call of Duty: Black Ops 7 arranca su campaña global con una inesperada sorpresa para los fans de Latinoamérica: Carlos Ballarta se une al icónico personaje de The Replacer, interpretado por el actor sueco Peter Stormare, en una colaboración que combina acción, humor y un distintivo toque mexicano.

Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review

Te puede interesar: Halo llega a PlayStation: el Jefe Maestro rompe las fronteras del gaming

Desde su debut en Black Ops II, The Replacer se convirtió en una tradición querida entre los jugadores: un personaje que “toma tu lugar” en la vida cotidiana para que puedas dedicarte de lleno a la nueva entrega del juego. En esta nueva versión, Ballarta entra en escena con su característico ingenio y sarcasmo, asumiendo tareas mundanas como ir por los niños a la escuela o sobrevivir a reuniones interminables, mientras el jugador disfruta del nuevo Black Ops 7.

“Ser El Replacer es un sueño hecho realidad. ¡Ahora vivo en el mundo de Call of Duty! Tú concéntrate en subir de nivel, papito, yo me formo en las tortillas y sobrevivo a la junta que pudo ser un correo”, bromeó Ballarta, fiel a su estilo irreverente.

La colaboración marca un momento importante para la representación latinoamericana en una de las franquicias más populares del mundo. El spot, producido por Activision y adaptado para el público hispano, incorpora guiños a la cultura mexicana y la comedia social que distingue a Ballarta.

“Saúl ‘Canelo’ Álvarez nos representa” - Rodrigo Pérez, Director de marca de Call of Duty Latam

El comediante, con más de una década de trayectoria y cuatro especiales internacionales, lleva su estilo crítico y mordaz a una de las campañas más icónicas de la cultura gamer.

Te puede interesar: ¡La leyenda regresa al ring! Manny “Pac-Man” Pacquiao llega a Undisputed

Activision adelantó que en los próximos días se revelarán nuevas sorpresas relacionadas con The Replacer y Black Ops 7, que se lanzará el 14 de noviembre de 2025 en Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC y Game Pass desde el día uno.