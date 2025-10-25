¡La leyenda regresa al ring! Manny “Pac-Man” Pacquiao llega a Undisputed

El boxeo internacional no se entendería sin el impacto que este generó en su etapa como profesional. Y precisamente esta es una de las razones por las cuales Manny, Pac-Man Pacquiao, formará parte de Undisputed, por lo que es preciso que conozcas más información aquí, con nosotros.

Mejores nocauts de Manny Pacquiao

Después de una época brillante en el profesionalismo, y de una etapa inestable en el mundo de la política, Manny Pacquiao ha mostrado en más de una ocasión sus deseos por volver al ring. Ahora, tendrá la oportunidad de hacerlo mediante Undisputed, por lo que luce interesante que sepas qué otros boxeadores estarán aquí.

¿Qué boxeadores, como Manny Pacquiao, formarán parte de Undisputed?

Por supuesto que tener a Manny Pacquiao hace que Undisputed tome una relevancia mayor considerando el impacto, en cuanto a títulos se refiere, que tuvo en el boxeo. Sin embargo, no es el único atleta de élite que formará parte del mismo, pues en él aparecen otros boxeadores de jerarquía a nivel internacional.

Te puede interesar: ¿Rodrigo Huescas estará listo para el Mundial 2026? Esto dice la IA

Te puede interesar: Carlos Alcaraz sorprende con un nuevo cambio de look

The Senator Pack; coming to all major gaming platforms on October 28th 👑🎮



Featuring: Manny Pacquiao, Sergey Kovalev, Edgar Berlanga, Ricardo Mayorga, Vinny Paz, Egidijus Kavaliauskas 'Mean Machine' & Evgeny Gradovich.#BecomeUndisputed 🥊 #Boxing pic.twitter.com/cdY03Jzqba — Undisputed (@PlayUndisputed) October 24, 2025

Uno de ellos es precisamente Edgar Berlanga, atleta de nacionalidad puertorriqueña y estadounidense que, durante el inicio de su carrera, logró nocauts consecutivos en sus primeras 16 peleas como profesional, hecho que lo hizo tener el mote de El Elegido.

Otro ejemplo de ello es Sergey Kovalev, quién se consolidó tres veces campeón mundial a través de la FIB, la OMB y la AMB. Finalmente aparece Ricardo Mayorga, El Matador nicaragüense que destacó por la burla que hacía de sus rivales y por fumar en sus ruedas de prensa, por citar solo dos cosas.

¿Cuál fue la mejor pelea de box en donde estuvo Manny Pacquiao?

Si bien son decenas de grandes combates los que Manny Pacquiao entregó a lo largo de su carrera como profesional, es imposible no mencionar todos los combates que tuvo con Juan Manuel Márquez , otra leyenda del boxeo con el que tuvo victorias, empates y llamativas derrotas.