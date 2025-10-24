Halo llega a PlayStation: el Jefe Maestro rompe las fronteras del gaming

Lo que hace una década parecía imposible hoy es realidad: Halo llegará a PlayStation 5 en 2026. Microsoft y 343 Industries anunciaron oficialmente Halo: Campaign Evolved, una reconstrucción total del clásico Halo: Combat Evolved con tecnología moderna, nuevas misiones y cooperativo multiplataforma.

🚀 El Jefe Maestro está de vuelta.



343 Industries presenta Halo: Campaign Evolved, una versión totalmente renovada del clásico que lo comenzó todo.



🔫 Nuevas misiones, mejoras gráficas y funciones modernas llegan en 2026 a Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC. pic.twitter.com/3MbmDFB0FD — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) October 24, 2025

El anuncio fue realizado por Brian “Ske7ch” Jarrard, director de comunidad de Halo Studios, quien destacó que esta nueva versión marca “un momento histórico” al permitir que los jugadores de PlayStation puedan vivir por primera vez la épica historia del Jefe Maestro y Cortana.

Halo: Campaign Evolved ha sido rediseñado desde cero, con gráficos en alta definición, cinemáticas completamente nuevas y un sistema de control más fluido. La banda sonora fue remasterizada y el diseño de sonido ofrece una experiencia más inmersiva que nunca.

La campaña original regresa, pero con novedades: se agregan nueve armas adicionales de toda la saga, y tres misiones inéditas de precuela protagonizadas por el Jefe Maestro y el Sargento Johnson, ambientadas antes de los eventos de Combat Evolved. Además, por primera vez en este título, será posible secuestrar vehículos enemigos —incluido el temible tanque Wraith del Covenant—, lo que amplía el ya legendario sandbox de Halo.

Los jugadores también podrán experimentar el modo cooperativo local para dos jugadores o en línea para cuatro, con juego y progresión cruzados entre consola y PC.

Para los más experimentados, regresan las “Calaveras”, modificadores que alteran el combate con armas aleatorias, enemigos más desafiantes o incluso efectos cómicos —como los infames Grunts que explotan en confeti.

Con este anuncio, Halo no solo renueva su legado, sino que rompe las barreras entre plataformas y une a comunidades históricamente separadas. En palabras del propio Jefe Maestro: “Creo que apenas estamos empezando”.