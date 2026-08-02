Llegó a Cruz Azul como solución al ataque, pero salió del club sin jugar un solo minuto

Cruz Azul cuenta con historias realmente interesantes respecto a jugadores que llegaron al club para volverse leyendas del mismo; sin embargo, también existen jugadores que arribaron a La Noria con la etiqueta de figuras pero que, sin embargo, decepcionaron a propios y extraños.

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Una muestra clara de esta situación es Carlos Lizarazo, futbolista nacido en Colombia que llegó a Cruz Azul como una solución al ataque pero que, tristemente para su causa, abandonó la institución cementera sin disputar un solo minuto en el campo por cuestiones físicas.

¿Cómo fue el paso de Carlos Lizarazo en Cruz Azul?

En principio, vale decir que Carlos Lizarazo llegó a Cruz Azul en diciembre del 2014 con miras al torneo Clausura 2015 de la Liga BBVA MX. Se trataba de un gran prospecto del Deportivo Cali, institución en donde demostró un nivel técnico digno de mencionarse con ambos pies.

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Todo estaba dado para que el colombiano fuera una pieza estelar del armado del equipo para esta temporada; sin embargo, dicha situación nunca pudo ser así. Y es que, pese a haber superado los exámenes médicos, el mediocampista ofensivo tuvo una molestia física que generó problemas crónicos en sus aductores y su talón.

Esta situación, aunado a sus problemas de adaptación con el país, hicieron que el jugador regresara a Colombia sin haber disputado un solo minuto con Cruz Azul. De hecho, este solamente entrenó por separado y se convirtió en la peor contratación en la historia de Agustín Manzo como directivo celeste.

¿Qué ocurrió con Carlos Lizarazo tras salir de Cruz Azul?

El colombiano pasó unos días en su país natal hasta ser cedido al FC Dallas de la MLS, institución en donde solamente jugó dos minutos. Después, regresó a Sudamérica en donde, pese a no recuperar el brillo que lo caracterizó, fue más regular en escuadras como América de Cali y Alianza Petrolera.