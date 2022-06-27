Carlos Ortiz se une a Abraham Ancer en la LIV Golf

La partida de golfistas del PGA Tour hacia el LIV Golf International Series continúa. Hace una semana fue el mexicano Abraham Ancer quien hizo oficial su llegada a la Superliga Saudí y ahora el tapatío Carlos Ortiz también fue anunciado este lunes como nueva incorporación a este naciente circuito.

El golfista mexicano es uno de los tres nuevos jugadores anunciados por LIV Golf para su segundo torneo que se llevará a cabo en Oregon. Los dos nuevas incorporaciones son el estadounidense Matthew Wolff de 23 años y el español Eugenio Chacarra de 22 años de edad.

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Hace tres semanas se llevó a cabo el primer torneo de esta Superliga Saudí en Londres que terminó con el triunfo del sudafricano Charl Schwartzel, quien se llevó una bolsa de alrededor de 4 millones de dólares.

Una de las grandes sorpresas anunciadas para el próximo certamen es la participación de Brooks Koepka, Bryson DeChambeau y Patrick Reed, además de Dustin Johnson, quien ya participó en el primer torneo.

Carlos Ortiz se encuentra rankeado en el lugar 119 del mundo y su única victoria en el PGA Tour llegó en el Abierto de Houston del 2020.

¿Cuándo sería el debut de Carlos Ortiz y Abraham Ancer en el LIV Golf?

Después de abandonar el US Open por enfermedad, Abraham Ancer tuvo que decir adiós al PGA antes de anunciar su incorporación al LIV Golf International Series.

Sin embargo, el debut del mexicano, al igual que el de Carlos Ortiz, podría llegar en el torneo Pumpkin Ridge, que se disputará en North Plains, ubicado en la ciudad de Oregon. El certamen comenzará el jueves 30 de junio con 48 participantes y otra bolsa de 20 millones.

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Además contará con un fondo de 5 millones de dólares en premios para la competencia en equipo.