Oficial: Abraham Ancer se une al LIV Golf International Series

La partida de grandes figuras del PGA Tour hacia el LIV Golf International Series continúa. Después de varios días de rumores, finalmente, el golfista mexicano Abraham Ancer anunció de manera oficial su salida del circuito estadounidense para unirse a la nueva SuperLiga Saudí.

“Después de una cuidadosa consideración, he decidido unirme a LIV Golf. No es una decisión que tomé a la ligera. Estoy increíblemente agradecido y me gustaría agradecer al PGA Tour por las oportunidades que he tenido a lo largo de mi carrera hasta este punto. Voy a ver hacia lo que me depara el futuro en mi carrera en el golf”, señaló el mexicano en su comunicado.

Así fue la semana de Abraham Ancer en el Mexico Open at Vidanta

“El Turco” estaba programado para participar en el US Open que se llevó a cabo el fin de semana pasado y terminó con victoria del inglés Matt Fitzpatrick. Sin embargo, se vio obligado a abandonar la competencia de último minuto debido a Covid-19.

“Esta nueva oportunidad me dará más tiempo para invertir y devolverle al juego lo que me ha dado para ayudar al crecimiento y florecimiento del mismo en mi país, México. Como un niño que se crió en Reynosa, jamás me imaginé estar en esta posición y estoy esperando lo que me depara el futuro”.

De esta manera, el atleta olímpico en Tokyo 2020 se convierte en el primer golfista mexicano en el LIV Golf International Series y en caso de recuperarse por completo de Covid-19, podría debutar el LIV Golf Invitational Portland que se llevará a cabo del próximo 30 de junio al 2 de julio en el Pumpkin Ridge Golf Club.

Abraham Ancer se une a la lista de golfistas que han abandonado el PGA Tour para unirse al LIV Golf International Series, entre los que destacan Dustin Johnson, Sergio García y Phil Mickelson. Además, parece que el exnúmero 1, Brooks Koepka podría incorporarse a la Superliga Saudí en cualquier momento.