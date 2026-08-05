Ganó 6 títulos con América, fue el jefe del mediocampo y es el ejemplo de la identidad del club

El Club América se ha caracterizado por tener prestigiosos extranjeros, muchos de ellos considerados los mejores en la historia del futbol mexicano. En ese sentido, solamente pocos pueden compararse con lo que este sudamericano llegó a representar en la institución azulcrema.

Colectivamente, al América no le alcanza

Arribó al Club América en 1970 procedente del Audax Italiano y, prácticamente desde su llegada, Carlos Reinoso demostró que era uno de los mejores chilenos de aquel momento, así como un elemento que, con el paso de los años, marcó historia en el balompié azteca.

¿Cuáles fueron los números de Carlos Reinoso en el América?

Carlos Reinoso contaba con una espectacular visión de campo, una velocidad a destacar, un toque de balón envidiable y, además, una personalidad que lo hizo un líder nato del Club América, motivo por el cual se volvió uno de los capitanes de la institución tras poco tiempo de su llegada.

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Fue así como, a través del mítico dorsal 8 en su espalda, Reinoso se apoderó del centro del campo capitalino y, durante casi una década, Carlos tuvo la oportunidad de sumar un total de seis títulos con el equipo de sus amores, destacando dos campeonatos de Liga BBVA MX en las temporada 1970 - 1971 y 1975 - 1976.

Además, conquistó una Copa México en la temporada 1973 - 1974, un Campeón de Campeones en la 1975 - 1976, un Copa de Campeones de la CONCACAF en 1997 y, finalmente, una Copa Interamericana en 1978 cuando el América, con él como protagonista, venció a Boca Juniors en el Estadio Azteca.

Carlos Reinoso, ¿el mejor extranjero en la historia del América?

Si bien esta pregunta es totalmente subjetiva, muchos expertos en la materia sí colocan a Carlos Reinoso como uno de los mejores extranjeros en la historia del Club América por lo que representó para la institución junto a otros elementos como Héctor Miguel Zelada, Salvador Cabañas y Antonio Carlos Santos.