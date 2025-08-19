deportes
Nota

Figura de la Liga BBVA MX firma con Cruz Azul durante el Apertura 2025

El conjunto de Cruz Azul dio a conocer en sus redes sociales que una figura de la Liga BBVA MX firmó con el club durante el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Charly Rodríguez anota de chilena con Cruz Azul ante Santos Laguna
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT
Charly Rodríguez anota de chilena con Cruz Azul ante Santos Laguna.
Iván Vilchis
Liga MX
Una figura de la Liga BBVA MX no lo pensó más y terminó firmando con el conjunto de Cruz Azul durante el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

La Máquina por fin logró concretar la renovación de Carlos Rodríguez y este martes 19 de agosto del 2025, el mediocampista firmó su nuevo vinculo con el equipo celeste pues su contrato vencía el 31 de diciembre de 2025.

Tras varios meses de especulación y de negociación, han llegado a un acuerdo y Charly seguirá siendo jugador de Cruz Azul. El futbolista ha renovado por cuatro años más, por lo que tendrá contrato hasta diciembre del 2029.

La Máquina dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales en la que con una foto, informó la renovación de Rodríguez detallando que el 19 seguirá portando el escudo por varios años.

Te puede interesar: ¿Traición a los colores? Cruz Azul se reforzaría con tricampeón del América

Con la renovación de Charly Rodríguez, los aficionados mostraron su felicidad en redes sociales y piden que ahora terminen renovando a Erik Lira.

Los números de Carlos Rodríguez Cruz Azul

Charly Rodríguez llegó a la Máquina a inicios de 2022. Tras casi cuatro años, registra un total de 154 partidos disputados en los que ha logrado marcar 11 goles, dar 19 asistencias en un total de 11, 954 minutos en el terreno de juego.

En lo que va del Apertura 2025, el mediocampista ha logrado marcar tres goles en cinco juegos disputados. Mantiene una racha goleadora importantes pues de igual forma logró anotar un tanto en la Leagues Cup, mostrando el gran momento que vive bajo las ordenes de Nicolás Larcamón.

Cruz Azul
