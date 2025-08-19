Mientras Ángel Sepúlveda es goleador: el jugador de Cruz Azul que brilla con asistencias

José Paradela es el jugador de Cruz Azul que lidera las asistencias en el Apertura 2025 al sumar 5, al igual que el número de goles que lleva su compañero Ángel Sepúlveda como el máximo rompe redes de la Liga BBVA MX. El argentino es pieza fundamental en su primer torneo con la Máquina tras ser vendido por Necaxa, equipo que ganó una buena suma de dinero por el traspaso.

El mediocampista tuvo un gran recibimiento en el conjunto de la Noria, pues ha disputado las 5 jornadas de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup 2025, torneo en el que la Máquina fracasó al ser humillados 7-0 por el Seattle Sounders. Paradela suma 4 partidos consecutivos dando pases para gol, pues el último fue en la victoria agónica del club celeste ante Santos Laguna con la anotación de Gabriel “Toro” Fernández .

@joseparadela1 José Paradela lidera las asistencias del Apertura 2025 con 5

Las estadísticas de José Paradela, el jugador de Cruz Azul que brilla con asistencias

José Paradela debutó con Cruz Azul en la jornada 1 ante Mazatlán. Disputó los 90 minutos, pero poco pudo hacer, ya que su club empató 0-0. El gran momento del argentino llegaría en la fecha 2 en la que la Máquina y Atlas protagonizaron un partidazo, cuyo marcador final fue de 3-3. En este duelo Sepúlveda se despachó un hat-trick, mientras que el mediocampista le dio un pase para gol.

TE PUEDE INTERESAR:



Paradela tuvo un gran partido contra León al contribuir en el marcador con 2 asistencias en la victoria de los suyos. Después del parón por la Leagues Cup, Cruz Azul se enfrentó a Atlético de San Luis, club al que derrotaron 2-1 con goles de Sepúlveda y Carlos Rotondi, quien aprovechó el pase de José para mandar el balón al fondo de las redes.

En el último partido, el mediocampista también fue pieza fundamental, pues dio un pase para gol en la victoria agónica de Cruz Azul 3-2 sobre Santos Laguna. Por lo anterior, el argentino es uno de los mejores fichajes de la Máquina, pues según las estadísticas suma una asistencia por partido.