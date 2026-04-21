Futbolista de Rayados se confronta con aficionados en redes

El defensa Carlos Salcedo se encuentra en el “ojo del huracán”, ya que además de los señalamientos deportivos por la eliminación de los Rayados, también se confrontó con unos aficionados dentro del estadio que le recriminaron por la derrota que tuvieron el fin de semana.

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Esto lo reveló un seguidor que fue entrevistado posterior al encuentro del sábado en el que el Monterrey fue superado por el Pachuca en la cancha del Estadio BBVA; en el que indicó que junto con su papá le reclamaron al “Titán” por su desempeño, a lo que el futbolista los retó de manera verbal.

“Se regresa y anda retando a mi papá… quiero informar esto para que la prensa esté enterado y para que llegue a oídos de Salcedo. Está mal de la cabeza, osea, la neta, debería de estar agradecidos ya que gracias a nosotros cobran…”, externó un joven fanático del equipo regiomonano.

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La respuesta de Salcedo

El zaguero mexicano de la “Pandilla” respondió sobre este incidente por medio de su cuenta de Instagram (@csalcedojr) en el que cuestionó la actitud de los aficionados y dio su versión de los hechos.

“Aceptaré siempre durante los 90 minutos de juego los abucheos e incluso ‘insultos’, pero hay una gran diferencia, ir con mil emociones por no conseguir el resultado, pero ya que te griten camino al vestuario por la espalda como si uno no es ser humano, eso si no está bien y más cuando hay menores”, escribió en un comentario.

“Entiendo la impotencia de la afición por ustedes nos debemos, pero no se puede normalizar cruzar una línea de respeto…. Saludos a todos los que siempre apoyan y están. En todo momento, respeto”, añadió.

El gran fracaso de Rayados

Con el resultado de esta fecha 15, a falta solo de dos partidos, los Rayados están matemáticamente eliminados de la Liguilla. La última vez que la “Pandilla” se quedó fuera de una fase final (incluyendo el formato de Repechaje o Play-In) fue en el Apertura 2016.

En aquel entonces, Monterrey terminó en el noveno puesto con 25 puntos, quedándose a la orilla de la clasificación.

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