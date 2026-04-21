Toluca ya tiene a otra joya en el ataque: es brasileño, tiene 18 años y HOY lleva 9 goles

Mientras el primer equipo de los Diablos Rojos del Toluca busca asegurar su boleto para la Liguilla del Clausura 2026, en las entrañas de las instalaciones de Metepec se pule la joya que promete dominar el área del balompié mexicano en los próximos años: William Gabriel Barboza.

América despierta y Helinho vive una noche para el olvido

Con la potencia física del futbolista brasileño y la garra del temple azteca, este joven centro delantero nacido en Sao Paulo se ha convertido en el nombre propio de la categoría Sub-21. Poseedor de la doble nacionalidad (Brasil y México), Barboza representa no solo un activo valioso para el club mexiquense, sino también un dilema interesante para las federaciones internacionales en el futuro cercano.

¿En qué categoría juega William Gabriel con Toluca?

Actualmente, William Gabriel, con 18 años y una estatura de 1.89, vive un momento idílico frente al arco. Con 9 anotaciones, el juvenil pelea palmo a palmo el liderato de goleo individual, manteniéndose empatado en la cima de la tabla de artilleros. Su capacidad para definir con ambas piernas, su destacado juego aéreo y esa intuición natural para posicionarse en la zona de castigo lo han transformado en la pesadilla de los defensas rivales.

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¿Tomará el lugar del portugués Paulinho?

La importancia de su irrupción no es menor. En el horizonte del primer equipo, la sombra del portugués Paulinho es grande; sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico ven en Barboza al sucesor natural. El plan de transición parece trazado: mientras el europeo aporta la jerarquía actual, el joven paulista-mexicano absorbe conceptos para tomar el relevo como el referente de área del Toluca.

El rendimiento de Barboza es el reflejo del buen paso de la institución. El conjunto del Toluca Sub-21 en el quinto puesto, a escasos tres puntos del líder general, la presión por resultados es máxima, pero el desarrollo de fuerzas básicas no se detiene. William Gabriel es el estandarte de una generación que entiende el ADN ofensivo del club.

