El emotivo regalo de Villa Villa (Chivahermano) a la Hormiga González por su cumpleaños

Las instalaciones de Verde Valle fueron testigos de un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales: Armando "La Hormiga" González, el hombre del momento en las Chivas de Guadalajara, recibió un regalo único por parte del chivahermano Villa Villa (Omar Villarreal) con motivo de su cumpleaños número 23.

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¿Qué regalo recibió la Hormiga González en su cumpleaños?

El presente, lejos de ser algo convencional, sorprendió por su creatividad y personalización. Se trata de un muñeco Funko Pop! diseñado exclusivamente con la imagen del delantero. La figura captura los detalles distintivos del canterano: desde el uniforme rojiblanco con su dorsal característico hasta su particular peinado, inmortalizando al atacante que hoy tiene a la nación chiva soñando con la anhelada estrella.

El cumpleaños de la Hormiga no podría llegar en un mejor momento profesional. Mientras celebraba sus 23 primaveras, el joven atacante también festeja su consolidación definitiva como el referente ofensivo del Rebaño Sagrado. En lo que va del Clausura 2026, Armando González ha demostrado que el apodo le queda chico ante la magnitud de su impacto en el área, colocándose como el líder de goleo individual, junto con Joao Pedro atacante del Atlético de San Luis.

Con una efectividad envidiable, González suma ya 12 anotaciones en el certamen, superando a delanteros de talla internacional y figuras consolidadas de la Liga BBVA MX. Su capacidad para desmarcarse y su frialdad frente al marco han sido la llave maestra para que las Chivas se mantengan en el puesto más alto de la clasificación.

Un pequeño detalle para nuestro querido goleador 🇦🇹🐜🎂 https://t.co/Te5EnF6Wlh — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) April 21, 2026

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¿Qué necesita Chivas para asegurar el Liderato General?

Tras la victoria por 5-0 ante Puebla en la Jornada 15, el Guadalajara se ha consolidado en la cima con 34 puntos, manteniendo una ventaja de tres unidades sobre su perseguidor más cercano, Pachuca.

Para que Chivas asegure el Liderato General del Clausura 2026 de forma matemática y sin depender de otros resultados, esto es lo que necesita en las últimas dos fechas:

1. El escenario ideal: 4 puntos

Si Chivas suma 4 de los 6 puntos restantes (una victoria y un empate), llegará a 38 unidades. Esta cifra es inalcanzable para Pachuca (máximo 37) y Pumas (máximo 36), garantizando el superlíderato sin importar lo que hagan los demás.

2. Victoria ante Necaxa y tropiezo de Pachuca

Si Guadalajara derrota a Necaxa este miércoles 22 de abril y Pachuca no logra vencer en su respectivo encuentro, el Rebaño podría asegurar la cima desde esta misma jornada 16.

3. El criterio de desempate

En caso de que Chivas pierda puntos y Pachuca lo empate en 34 o 35 unidades, la diferencia de goles será la clave. Actualmente, Guadalajara tiene una ventaja importante de seis goles, pero lo ideal para los dirigidos por Gabriel Milito es no dejarlo al azar.

