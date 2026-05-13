Leyenda de Argentina deja Talleres tras dura eliminación

La etapa de Carlos Tevez como director técnico de Talleres llegó oficialmente a su final. Luego de la eliminación del conjunto cordobés en los octavos de final del torneo Apertura frente a Belgrano, la dirigencia optó por no renovar el contrato del exfutbolista argentino, quien dejará el cargo antes de la fecha pactada originalmente.

Te puede interesar: VIDEO | Así fue la ESCALOFRIANTE lesión de Romario da Silva; reportan fractura expuesta de tobillo

Aunque el vínculo del "Apache" concluía el próximo 30 de junio, las conversaciones para extender su continuidad fueron interrumpidas y el estratega ya no dirigirá el último compromiso del semestre frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

La derrota en el clásico disputado en el estadio Mario Alberto Kempes terminó acelerando una decisión que ya se venía analizando en la interna del club. Talleres confirmó la salida mediante un comunicado oficial en el que agradeció el trabajo realizado por Tevez y su cuerpo técnico durante el último año.

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO y GRATIS, semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Talleres destacó el trabajo de Tevez y su aporte deportivo

En el mensaje difundido por el club, la directiva resaltó que el entrenador llegó en julio del año pasado en un contexto deportivo complicado y logró cumplir el objetivo planteado por la institución. Además, Talleres destacó que durante el Torneo Apertura el equipo sumó 26 puntos, consolidando una base importante pensando en la posibilidad de volver a competencias internacionales al cierre de la temporada 2026.

La institución también explicó que el cuerpo técnico institucional asumirá de manera interina los entrenamientos mientras se define al nuevo entrenador que continuará el proyecto deportivo.

El comunicado no sólo reconoció la capacidad de trabajo del exjugador de Boca Juniors y la Selección Argentina, sino también su compromiso y personalidad dentro del club.

"Córdoba y Talleres siempre serán tu casa", expresó la institución en uno de los fragmentos más emotivos del mensaje de despedida.

Tevez se despidió en buenos términos

Además del comunicado, Talleres sorprendió publicando un video en redes sociales en el Carlos Tevez aparece despidiéndose cordialmente, algo poco habitual en este tipo de separaciones dentro del futbol argentino.

Carlitos Tevez también dejó un mensaje cargado de emoción y agradecimiento hacia la afición cordobesa.

"Gracias a todo el pueblo de Talleres por dejarme ser parte de esta familia hermosa. Pasé un año muy lindo", expresó el "Apache".

El exdelantero aseguró que la decisión fue tomada de común acuerdo y se marchó satisfecho por haber ayudado al equipo a salir de una situación complicada.

"Me trajeron para salvarlo del descenso y hoy lo dejamos en copas internacionales, es una satisfacción enorme", concluyó Tevez antes de cerrar oficialmente su ciclo con la T.

Te puede interesar: OFICIAL: La MLS reveló el sueldo de Chucky Lozano en 2026 y es Top-5 a pesar de no jugar en San Diego