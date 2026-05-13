VIDEO | Así fue la ESCALOFRIANTE lesión de Romario da Silva; reportan fractura expuesta de tobillo

El jugador Romario Da Silva del equipo Motagua de Honduras, sufrió de una lesión que le está dando la vuelta al mundo al caer al campo al minuto 55 de su partido ante el Olancho, presentando una fractura expuesta de tobillo izquierdo.

Romario Da Silva podría tener ahora condicionada su carrera deportiva, pues han revelado el diagnóstico de la aparatosa lesión, y el cuadro del Motagua ha revelado que aún no puede ser operado para reparar el daño, pues tiene pasto alojado al interior su pierna por lo que primero tendrá que pasar por una serie de limpiezas.

Te podría interesar: El par de delanteros que podrían llegar al Atlante procedentes de América y Chivas para armar un trabuco a la ofensiva

Y es que lo que padeció Romario quedará entre las lesiones más graves en el futbol profesional. Las imágenes de la transmisión son contundentes y revelan cómo el futbolista va en búsqueda del balón y en la jugada dividida ante Machuca, el brasileño Romario se llevó la peor parte, pues al buscar el balón con la pierna derecha, la inercia lo lleva a dar un giro en el que su pierna izquierda va de apoyo y se traba con el pasto.

Ahí sucede una palanca que por la velocidad de la jugada, su peso y la presión provocan ese desagarre de la piel hasta que el hueso del tobillo queda expuesto. La calceta y el equipo evitan que se vea en video con más terror el momento.

Te podría interesar: España y su prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026, genera terror por su altísimo nivel

"Nunca me había tocado ver en vivo algo de este tipo", dice uno de los comentaristas en la transmisión del partido, justo cuando se observa el llanto del jugador por el dolor y lo comprometida que se encuentra su carrera.

Compañeros del Motagua se tiraron al pasto al ver lo sucedido y no pudieron contener las lágrimas pues saben lo que significa algo de ese calibre. Los rivales del Olancho también fueron solidarios y aunque el fantasma rondaba por su mente de los 22 futbolistas siguieron el partido mientras al jugador lo sacaron con urgencias para llevarlo en ambulancia a un nosocomio.

Te podría interesar: Entrega Selección Mexicana prelista de 55 jugadores para el Mundial

⚽️ IMÁGENES SENSIBLES ⚠️



🇧🇷 El jugador Romario Da Silva, que juega en la liga hondureña 🇭🇳, sufrió una terrible lesión 🚑 https://t.co/IHOhJvkzWG — TERADEPORTES (@Teradeportes) May 13, 2026

Terrible parte médica de la lesión de Romario Da Silva

El Motagua dio una parte médica, actualizando la situación de Romario, y en resumen hay 5 puntos de la lesión:

- Sufrió de una luxofractura de tobillo (lesión grave que compromete hueso, músculo y ligamentos de forma expuesta)

- Está en cuidados médicos estable sin que entre a operación

- El jugador tiene restos de pasto al interior de su cuerpo, por lo que este miércoles tuvo una limpieza de huevo para retirar el pasto

- El viernes tendrá otra limpieza por las particulas que pudieran seguir en su organismo para evitar infecciones

- Si todo marcha bien, el domingo tendría su operación que incluye reparación de ligamento deltoideo y la colocación de placas y tornillos en el peroné